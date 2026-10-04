ZOZKETA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Errege Kopako lehen kanporaketa eta Erregina Kopako hirugarren kanporaketa astelehenean zozkatuko dituzte

Errege Kopako lehen kanporaketako zozketa 13:00etan hasiko da, eta Alaves, Athletic, Osasuna eta beste hamar euskal talde izango dira tartean. Erregina Kopari dagokionez, zozketa 16:30ean hasiko da, eta Alavesek, Eibarrek eta Osasunak orduan jakingo dute zein talderen aurka jokatu beharko duten. 

Errege Kopa: zozketa, garaikurra

Zozketak astelehenean egingo dira. Argazkia: Europa Press.

KIROLAK EITB LOGO

J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

2026-2027 denboraldiko Errege Kopako lehen kanporaketa eta Erregina Kopako hirugarren kanporaketa astelehenean zozkatuko dituzte, urriaren 5ean, Madrilen. Hain zuzen ere, Errege Kopako lehen kanporaketako zozketa 13:00etan hasiko da, eta Alaves, Athletic, Osasuna eta beste hamar euskal talde izango dira tartean. Erregina Kopari dagokionez, zozketa 16:30ean hasiko da, eta Alavesek, Eibarrek eta Osasunak orduan jakingo dute zein talderen aurka jokatu beharko duten.

2026-2027ko Errege Kopako lehen kanporaketako zozketa

Noiz da zozketa?

Urriaren 5ean, 13:00etan. 

Noiz jokatuko dute kanporaketa?

Urriaren 27an, 28an eta 29an, partida bakarrean.

Zein euskal talde izango dira zozketan?

  • Alaves
  • Athletic
  • Osasuna
  • Eibar
  • Barakaldo
  • Real Union
  • Tudelano
  • Amorebieta
  • Portugalete
  • Peña Sport
  • Pamplona
  • Sestao River
  • Anaitasuna

Argazkia: RFEF / Europa Press.

2026-2027ko Erregina Kopako hirugarren kanporaketako zozketa

Noiz da zozketa?

Urriaren 5ean, 16:30ean. 

Noiz jokatuko dute kanporaketa?

Azaroaren 3an, 4an eta 5ean, partida bakarrean.

Zein euskal talde izango dira zozketan?

  • Alaves
  • Eibar
  • Osasuna
Errege Kopa Futbola Athletic Club Alaves Osasuna Emakume kirolariak Futboleko beste lehiaketa batzuk

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X