La primera eliminatoria de la Copa del Rey y la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina se sortean este lunes
A las 13:00 horas, comenzará el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, con trece equipos vascos en el bombo, entre los que se encuentran el Alavés, el Athletic y Osasuna; en lo que respecta a la Copa de la Reina, el sorteo empezará a las 16:30 horas, con Alavés, Eibar y Osasuna entre los conjuntos que conocerán su rival.
La primera eliminatoria de la Copa del Rey y la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina de la temporada 2026-2027 se van a sortear este lunes, 5 de octubre, en Madrid. En concreto, el sorteo de la Copa del Rey comenzará a las 13:00 horas, con trece equipos vascos en el bombo, entre los que se encuentran el Alavés, el Athletic y Osasuna; en lo que respecta a la Copa de la Reina, el sorteo empezará a las 16:30 horas, con Alavés, Eibar y Osasuna entre los conjuntos que conocerán su rival.
Sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey de 2026-2027
¿Cuándo es el sorteo?
El lunes 5 de octubre, a las 13:00 horas.
¿Cuándo se juega la eliminatoria?
El 27, 28 y 29 de octubre, a partido único.
¿Qué equipos vascos entran en el sorteo?
- Alavés
- Athletic
- Osasuna
- Eibar
- Barakaldo
- Real Unión
- Tudelano
- Amorebieta
- Portugalete
- Peña Sport
- Pamplona
- Sestao River
- Anaitasuna
Foto: RFEF / Europa Press.
Sorteo de la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina de 2026-2027
¿Cuándo es el sorteo?
El lunes 5 de octubre, a las 16:30 horas.
¿Cuándo se juega la eliminatoria?
El 3, 4 y 5 de noviembre, a partido único.
¿Qué equipos vascos entran en el sorteo?
- Alavés
- Eibar
- Osasuna