La primera eliminatoria de la Copa del Rey y la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina de la temporada 2026-2027 se van a sortear este lunes, 5 de octubre, en Madrid. En concreto, el sorteo de la Copa del Rey comenzará a las 13:00 horas, con trece equipos vascos en el bombo, entre los que se encuentran el Alavés, el Athletic y Osasuna; en lo que respecta a la Copa de la Reina, el sorteo empezará a las 16:30 horas, con Alavés, Eibar y Osasuna entre los conjuntos que conocerán su rival.