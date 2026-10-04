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La primera eliminatoria de la Copa del Rey y la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina se sortean este lunes

A las 13:00 horas, comenzará el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, con trece equipos vascos en el bombo, entre los que se encuentran el Alavés, el Athletic y Osasuna; en lo que respecta a la Copa de la Reina, el sorteo empezará a las 16:30 horas, con Alavés, Eibar y Osasuna entre los conjuntos que conocerán su rival.

Errege Kopa: zozketa, garaikurra

Los sorteos tendrán lugar este próximo lunes. Foto: Europa Press.

Euskaraz irakurri: Euskal taldeak 2026ko urriaren 5eko Errege Kopako eta Erregina Kopako zozketan
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

La primera eliminatoria de la Copa del Rey y la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina de la temporada 2026-2027 se van a sortear este lunes, 5 de octubre, en Madrid. En concreto, el sorteo de la Copa del Rey comenzará a las 13:00 horas, con trece equipos vascos en el bombo, entre los que se encuentran el Alavés, el Athletic y Osasuna; en lo que respecta a la Copa de la Reina, el sorteo empezará a las 16:30 horas, con Alavés, Eibar y Osasuna entre los conjuntos que conocerán su rival.

Sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey de 2026-2027

¿Cuándo es el sorteo?

El lunes 5 de octubre, a las 13:00 horas.

¿Cuándo se juega la eliminatoria?

El 27, 28 y 29 de octubre, a partido único.

¿Qué equipos vascos entran en el sorteo?

  • Alavés
  • Athletic
  • Osasuna
  • Eibar
  • Barakaldo
  • Real Unión
  • Tudelano
  • Amorebieta
  • Portugalete
  • Peña Sport
  • Pamplona
  • Sestao River
  • Anaitasuna

Foto: RFEF / Europa Press.

Sorteo de la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina de 2026-2027

¿Cuándo es el sorteo?

El lunes 5 de octubre, a las 16:30 horas.

¿Cuándo se juega la eliminatoria?

El 3, 4 y 5 de noviembre, a partido único.

¿Qué equipos vascos entran en el sorteo?

  • Alavés
  • Eibar
  • Osasuna
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