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San Mamesek ez du 2028ko Emakumezkoen Txapeldunen Ligako finala hartuko, eta Lyongo Parc Olympiquen jokatuko da

Horrenbestez, San Mames ez da emakumezkoen kontinenteko txapelketa nagusiaren finaleko egoitza izango, 2024ko finala bertan jokatu eta lau urte geroago.

Txapeldunen-Liga-finala-San Mames Bartzelona - Olympique de Lyon
San Mames. Artxiboko irudia.
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Lyongo (Frantzia) Parc Olympique Lyonnaisek hartuko du 2028ko UEFA Women's Champions Leagueko finala, eta, beraz, San Mames ez da berriro emakumezkoen kontinenteko txapelketa nagusiaren egoitza izango 2024ko finala jokatu eta lau urtera. Orduan FC Bartzelona izan zen txapelduna Bilboko futbol-zelaian. Era berean, UEFAk Cardiffeko National Stadium of Wales ere izendatu du 2029ko emakumezkoen finalaren egoitza.

Bestalde, Bartzelonako Spotify Camp Nouk gizonezkoen 2029ko Txapeldunen Ligako finala hartuko du, UEFAko zuzendaritzak astearte honetan kluben arteko hurrengo finaletako zelaiak aukeratu ostean, Tesalonikan (Grezia) egindako batzarrean.

FC Bartzelonaren futbol-zelaia amaituta eta erabat eraberrituta egongo da ordurko, eta horrela kontinenteko txapelketa nagusiko finala jokatuko da berriro han. 1999an Manchester Unitedek eta Bayern Munichek jokatu zutena (2-1) izan zen azkena duela 30 urte. Aurretik, Camp Nou futbol-zelaian 1989ko Europako Kopako finala jokatu zen, non AC Milanek Steaua Bukaresti irabazi zion (4-0).

Europa Ligan, 2028ko finala Bukaresteko (Errumania) National Arenan jokatuko da; 2029koa , berriz, Serbiako National Stadiumean, Belgraden. Konferentzia Ligan, 2028ko finala hartuko du Turingo Juventus Stadiumek, eta 2029koa Budapesteko Puskas Arenak .

Bestalde, 2027ko Europako Superkopa Amsterdameko Johan Cruyff Arenan jokatuko da, eta 2028koa Astanako (Kazakhstan) Astana Arenan.

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