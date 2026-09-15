El Parc Olympique Lyonnais de Lyon arrebata a San Mamés la Champions Femenina de 2028
El Parc Olympique Lyonnais de Lyon-Décines (Francia) acogerá la final de la UEFA Women's Champions League de 2028, por lo que San Mamés no volverá a ser sede de la máxima competición continental femenina cuatro años después de albergar la final de 2024, en la que el FC Barcelona se proclamó campeón. La UEFA también ha designado el National Stadium of Wales de Cardiff como sede de la final femenina de 2029.
Por otro lado, el Spotify Camp Nou de Barcelona acogerá la final de la Liga de Campeones masculina de 2029, después de que el Comité Ejecutivo de la UEFA haya designado este martes las sedes de las próximas finales de sus principales competiciones de clubes, durante su reunión celebrada en Tesalónica (Grecia).
El estadio del FC Barcelona, que ya estará finalizado y totalmente reformado, volverá así a albergar una final de la máxima competición continental 30 años después de la disputada en 1999 entre el Manchester United y el Bayern Múnich en el anterior feudo 'culer', que terminó con triunfo inglés (2-1). Anteriormente, el Camp Nou también fue escenario de la final de la Copa de Europa de 1989, en la que el AC Milán se impuso al Steaua de Bucarest (4-0).
En la Europa League, la final de 2028 se disputará en la National Arena de Bucarest (Rumanía), mientras que la de 2029 tendrá lugar en el National Stadium de Serbia, en Belgrado. En la Conference League, el Juventus Stadium de Turín albergará la final de 2028 y el Puskás Aréna de Budapest la de 2029.
Por su parte, la Supercopa de la UEFA de 2027 se celebrará en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam y la de 2028 en el Astana Arena de Astana (Kazajistán).
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