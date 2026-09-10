Donostian
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Euskal Herriko Txapela finala, Reala-Athletic, urriaren 2an Anoetan

EITBk zuzenean eskainiko du partida, 19:00etatik aurrera.

Beñat Turrientes y Iñigo Ruiz de Galarreta pugnan por un balón durante el derbi disputado entre el Athletic y la real Sociedad el 1 de febrero de 2026.
Derbi baten artxiboko irudia
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realak eta Athleticek elkarren aurka jokatuko dute Euskal Herria Txapelaren finala urriaren 2an, 19:00etatik aurrera, Anoetan. 

Pasa den denboraldian elkarren aurka jokatutako partidetan puntu gehien lortu dituzten bi euskal taldeak neurtzen dira hitzordu honetan. Partida zuzenean ikusi ahal izango da EITBn.

Derbian, gainera, Mikel Etxarri Realeko eta Euskal Selekzioko entrenatzaile ohia omenduko dute. Euskal zaletu guztien aitortza jasoko du, egindako ibilbideagatik ez ezik, euskal entrenatzaileen prestakuntzan egindako lanagatik.

 

Futbola Real Sociedad Athletic Club Futboleko beste lehiaketa batzuk

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X