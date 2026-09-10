Euskal Herriko Txapela finala, Reala-Athletic, urriaren 2an Anoetan
EITBk zuzenean eskainiko du partida, 19:00etatik aurrera.
Realak eta Athleticek elkarren aurka jokatuko dute Euskal Herria Txapelaren finala urriaren 2an, 19:00etatik aurrera, Anoetan.
Pasa den denboraldian elkarren aurka jokatutako partidetan puntu gehien lortu dituzten bi euskal taldeak neurtzen dira hitzordu honetan. Partida zuzenean ikusi ahal izango da EITBn.
Derbian, gainera, Mikel Etxarri Realeko eta Euskal Selekzioko entrenatzaile ohia omenduko dute. Euskal zaletu guztien aitortza jasoko du, egindako ibilbideagatik ez ezik, euskal entrenatzaileen prestakuntzan egindako lanagatik.
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