ERREGINAREN KOPA
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Bizkerrek agur esan dio Erregina Kopari

Getxoko taldeak agur esan dio Erreginaren Kopari Burgosen aurka 2-1 galdu ostean.

Burgosko jokalariak garaipena ospatzen. Irudia: Burgos Femeninoa
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Burgosek Bizkerre kanporatu du Erreginan Kopatik, 2-1 irabazi ostean. Burgoseko taldeak Izaro Torresen gol batekin ireki du markagailua, baina Bizkerre berehala suspertu da. Mariak 1-1ekoarekin parekatu du partida, horrela getxoztarrei lehen zatiko azken txanparako aukerak utziz. Hala ere, Burgosek golaren bidea aurkitu du berriro eta aurretik jarrik da atsedenaldiaren aurretik eta 2-1ekoa eginez.

Emaitza horrela mantendu da amaierara arte, Bizkerre Erreginaren Kopatik kanpo utziz.

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