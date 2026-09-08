Osasunak Racing garaitu du eta Erregina Kopako bigarren kanporaketara igaro da
Osasuna Racing baino gehiago izan da norgehiagokan 2-4koa lortuz. Ondorioz, Erregina Kopako bigarren kanporaketara pasa da talde gorritxoa.
Osasunaren emakumezkoen taldeak Erregina Kopako bigarren kanporaketara pasatzea lortu du Astilleron Racing Santanderri 2-4 irabazita.
Gorritxoak nagusi izan dira norgehiagokan. Nora de Torresek 0-1ekoa sartu du pase sakona jaso eta Kantabriako defentsa gaindituta. Atsedenaldiaren ostean, Osasunak abantaila handitu du Iraia Lopezi esker, presioa baliatu du bigarrena egiteko. Handik gutxira, Irati Igoak 0-3koa lortu du Ines Garcíaren gainetik pasa den jokaldiarekin, horrela kanporaketa erabakita geratzetik oso gertu utzi du.
Kantabriako taldeak ez du etsi eta Aitana Garciak aldeak murriztu ditu 1-3koarekin, nahiz eta Osasunak abantaila mantentzen jakin duen. Racing markagailuan igotzen hasi denean, Iraia Lopez agertu da, berriro, laugarren gola sartu eta bere binakoa osatzeko. Azken minutuetan, Mariajok penalti bat lortu du Racingen alde eta 2-4koa ezarri du.
Emaitza honekin, Erregina Kopako bigarren kanporaketarako sailkapena ziurtatu du Osasunak.
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