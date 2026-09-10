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PSGk eta Bartzelonak nagusitasunez abiatu dute Txapeldunen Liga

Frantziako taldeak 6-1 irabazi zion Slovan Bratislavari; Hansi Flicken taldeak, ostera, 5-1 menderatu zuen Feyenoord.

PARIS (France), 09/09/2026.- Ferran Torres (R) of PSG celebrates with Ousmane Dembele (L) after scoring the 5-0 goal during the UEFA Champions League league phase match Paris Saint-Germain against Slovan Bratislava, in Paris, France, 09 September 2026. (Liga de Campeones, Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT

Ferran Torres eta Ousmane Dembele, PSGren garaipenaren protagonistetako bi. EFE

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Azken eguneratzea

Paris Saint-Germainek ondo hasi zuen Txapeldunen Ligakotituluaren defentsa, Bratislavako Slovantaldeari nagusitasunez irabaziz, Ferran Torresenhirukoarekin, Dembeleren bikoitzarekin eta Fabian Ruizen beste gol batekin.

Bartzelonak, bere aldetik, Feyenoord talde nederlandarraren aurka jipoi batekin debutatu zuen (5-1), Raphinha (2), Karim Adeyemi, Lamine Yamal eta Gabriel Jesusen golei esker Camp Noun. 

Arsenal izan zen gaueko beste garaileetako bat, Napoli gainditu ondoren (0-1). Mikel Artetaren taldea nagusi izan zen, eta Martin Odegaardekpartida erabakita utzi zuen 75. minutuan.

Jardunaldiari amaiera emateko , Liverpoolek garaipena lortu zuen etxean Atletico Madrilen aurka (2-1), Sporting Portugalek markagailua irauli zuen Galatasarayren aurka (3-1), eta Sttutgartek garaipena lortu zuen Viking FK taldearen aurka (3-1). 

Ostegun honetan amaituko da Txapeldunen Ligako liga faseko lehen jardunaldia, honako partida hauekin: Fenerbahçe-Roma, PSV Eindhoven-Shaktar Donetsk, Bayern Munich-Bodø/Glimt, Manchester United-Sabah, Como-RB Leipzig eta Slavia de Praga-Lens.

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