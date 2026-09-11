Bayernek eta Manchester Unitedek garaipena lortu dute eta Erromak berdinketa Txapeldunen Ligako estreinakoan
Bayern Munichek 5-0 jipoitu du Bodo/Glimt, Manchester Unitedek 4-0 garaitu du Sabah, eta Erromak eta Fenerbahçek 1-1 berdindu dute 2026-27ko Txapeldunen Ligako lehen jardunaldian. Como 1907k garaipen argia lortu du Leipzigen aurka, eta Shakhtarrek puntu bat eskuratu du PSVren zelaian.
Bayern Munichek nagusitasun handiz hasi du 2026-27ko Txapeldunen Ligako ibilbidea, Bodo/Glimt taldea 5-0 jipoituta Allianz Arenan. Alemaniako taldeak (hautagai nagusietako bat da titulua lortzeko) bigarren zati bikaina egin behar izan du atsedenaldira golik gabe iritsi den partida erabakitzeko.
Lehen zati eskasa jokatu ostean, bigarren zatia hasi eta berehala aurreratu da Bayern. Jokaldi luze baten ostean, Harry Kanek ezkerrez jaurti du area barrutik, eta baloiak Bodo/Glimt taldeko defentsa batean errebotatu ondoren, Jamal Musialak aldaratzea baliatu du boleaz gola egiteko.
61. minutuan, Kanek abantaila handitu du burukada batekin (2-0). 77.ean iritsi da 3-0ekoa, Alphonso Daviesek korner batean Norvegiako defentsaren aldaratze txar bat aprobetxatu duenean.
Michael Olise izan da azken minutuetako protagonista nagusia. 4-0ekoa egin du 83.ean, falta baten ondoren, eta, partida amaitzear zela, 92.ean, beste bat sartu du, ezkerrez.
Manchester United FC vs Sabah FK (4-0)
Manchester Unitedek garaipena lortu du Old Trafforden, Sabah 4-0 garaituta. Matheus Cunhak ireki du markagailua ordu erdira, area txikian Patrick Dorguk bidalitako erdiraketa errematatuta.
Atsedenaldira iritsi baino pixka bat lehenago, Bruno Fernandesek 2-0ekoa egin du Youri Tielemansek hasitako jokaldi bat burututa. Benjamin Seskok abantaila handitu du handik gutxira, atzelaria gainditu eta baloia sarera bidalita. Partida bideratuta zegoela, Lisandro Martinezek 4-0ekoa jarri du area barruan sortutako nahaspila baliatuta.
Como 1907 vs RB Leipzig (4-1)
Comok ezustekoa eman du Leipzig 4-1 menderatuta. Martin Baturinak egin du 1-0ekoa, Alemaniako taldearen defentsako hutsunea baliatuta, eta Anastasios Douvikasek aldea handitu du kontraeraso azkar batean.
Assane Diaok 3-0ekoa egin du Nico Pazen pasea aprobetxatuta, eta Maximo Perronek laugarrena sartu du antzeko jokaldi batean (4-0), eta Leipzigek Andrija Maksimovicen golari esker murriztu du aldea (4-1).
Fenerbahçe vs AS Erroma (1-1)
Erromak, berriz, puntu bakarrarekin ekin dio lehiaketari, Italiako taldeak 1-1 berdindu baitu Fenerbahçeren aurka, Istanbulen.
PSV Eindhoven vs FC Shakhtar Donetsk (1-1)
Shakhtar Donetskek ere berdindu egin du PSV Eindhovenen aurka (1-1).
Slavia Praha vs RC Lens (2-3)
Jardunaldiak, gainera, amaiera zirraragarria izan du Lens eta Slavia Praga taldeen arteko neurketan. Frantziako taldea 2-3 nagusitu da, luzapenean partida iraulita. Florian Thauvinek buruz sartu du berdinketaren gola, eta, handik gutxira, Ruben Aguilarrek eman dio garaipena Lensi, areaz kanpotik egindako eskuinezko jaurtiketa zehatz batekin.
Hala, Bayern Munichek, Manchester Unitedek eta Como 1907k 3 punturekin hasi dute Txapeldunen Ligako ibilbidea. Erromak eta Shakhtarrek, berriz, puntu bakarra eskuratu dute lehen jardunaldian.
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