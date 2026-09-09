Manchester Cityk, Aston Villak eta Betisek etxetik kanpo irabaziz ekin diote Txapeldunen Ligari
AEK Atenasek, Real Madrilek eta Betisek ere irabazi egin zuten Europako txapelketa nagusiaren hasieran.
Manchester Cityk, Erling Haalanden bi golekin, eta Aston Villak etxetik kanpo irabazi zuten astearte gauean, 2026-2027ko Txapeldunen Ligako liga fasearen lehen hitzorduan, Porto portugaldarraren (0-2) eta Brujas belgikarraren (2-3) aurka, hurrenez hurren. Enzo Marescak entrenatzen duen taldeak hasieratik amaierara arte menderatu zuen talde portugaldarra; Unai Emeryren gizonek, berriz, Jan Breydel zelaian nagusitu ziren.
Betisek ere etxetik kanpo irabazi zuen (2-3), Lilleren aurka, Pierre-Maurov estadioan. Markagailua irauli behar izan zuen, etxekoak bi aldiz aurreratu baitziren.
Era berean, Real Madrilek 2-1 irabazi zion Inter Milani, Santiago Bernabeun, lehia estuan; izan ere, italiarrek lehen zatian egindako bi akats aprobetxatu zituen, baina bigarrenean, estu amaitu zuten Mourinoren taldeak.
Borussia Dortmunden eta Vila-realen arteko norgehiagokan alemaniarrek irabazi zuten (3-2). Partida erritmo biziz hasi zen, bi taldeak goian presionatzen aritu zirelako. Atsedenaldiaren ostean, aldiz, alemaniarrak indartsu atera ziren eta Iñigo Perez entrenatzaile nafarrak entrenatzen duen Vila-reali gailendu zitzaizkion.
Azkenik, Greziako AEK Atenasek Austriako LASKren aurka 1-0 lortutako garaipenak osatu zuen lehen jardunaldia, 21. minutuan Razvan Marinen gol bati esker.
Asteazken honetan, ligako faseko beste sei partida jokatuko dituzte: Sttutgart-Viking, Bartzelona-Feyenoord, Liverpool-Atletico Madril, Napoles-Arsenal, PSG-Slovan Bratislava eta Sporting Portugal-Galatasaray.
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