Aurkezpena Anoetan
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Euskal Herria Txapelak omenaldia egingo dio Mikel Etxarriri

Iragarkia
presentacion-final-Euskal-Herria-Kopa
18:00 - 20:00

Euskal Herria Txapelaren finaleko aurkezpena, Anoetan. Irudia: EITB

KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realak eta Athleticek jokatuko dute finala urriaren 2an, 19:00etatik aurrera, eta EITBk zuzenean eskainiko du neurketa. Aurkezpen ekitaldian bi klubetako ordezkariak egon dira, baita Jose Angel Iribar eta Inaxio Kortabarria mitoak ere.

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