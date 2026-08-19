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Reala eta Athleticen arteko EH Kopako finaleko golak (3-1)

Iragarkia
Real Sociedad EH Kopa
18:00 - 20:00
Reala Euskal Herria Kopako garaipena ospatzen. Argazkia: Real Sociedad
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realak 3-1 irabazi dio Athletici Irunen jokatu den Euskal Herria Kopako finalean. Iraiaren golarekin, talde zuri-gorriak ireki du markagailua. Txuri-urdinek, ordea, Chaconen golarekin lortu dute berdinketa. Bigarren zatian, Seleenfreundek buruz sartu, eta, Nereak Realaren garaipenaren azken kolpea eman du hirugarrenarekin.

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