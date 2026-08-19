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Los goles de la final de EH Kopa entre la Real y el Athletic (3-1)

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Real Sociedad EH Kopa
18:00 - 20:00
Reala Euskal Herria Kopako garaipena ospatzen. Argazkia: Real Sociedad
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KIROLAK EITB

Última actualización

La Real ha ganado 3-1 al Athletic en la final de la EH Kopa disputada en Irún. Con un gol de Iraia, el equipo rojiblanco ha sido el encargado de abrir el marcador. Las txuri-urdin, por su parte, han empatado con un gol de Chacon. En la segunda parte, Seleenfreund ha metido de cabeza, y Nerea ha dado el último golpe de la victoria de la Real con el tercero.

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