EUSKAL HERRIA TXAPELA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Maroan Sannadiren golak eman dio Athletici Euskal Herria Txapela

Iragarkia
SAN SEBASTIÁN, 02/10/2026.- El delantero del Athletic Club, Maroan Sannadi (d), celebra con su compañero Iñaki Williams el primer gol de su equipo durante el encuentro amistoso que disputan este viernes frente a la Real Sociedad en el estadio de Anoeta, en San Sebastián. EFE / Juan Herrero.
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Athleticek irabazi du Euskal Herria Txapela, Anoetan jokatutako finalean Reala 0-1 menderatuta, Maroan Sannadik buruz sartutako golari esker. 

Athletic Club Real Sociedad Anoeta Futboleko beste lehiaketa batzuk

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X