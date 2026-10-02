FUTBOLA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

FUTBOLA ZUZENEAN | Euskal Herria Txapela: Reala vs Athletic

Iragarkia
Futbola EH Txapela Reala vs Athletic
18:00 - 20:00
egun
ordu
minutu
segundo
Hasten denean abisatu Nire abisuetatik ezabatzea
Futbola EH Txapela Reala vs Athletic
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Jarraitu zuzenean Realak eta Athleticek jokatuko duten Euskal Herria Txapela txapelketaren X. edizioko finala.

Futbola Futboleko beste lehiaketa batzuk

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X