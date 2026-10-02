Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
FUTBOLA ZUZENEAN | Euskal Herria Txapela: Reala vs Athletic
Jarraitu zuzenean Realak eta Athleticek jokatuko duten Euskal Herria Txapela txapelketaren X. edizioko finala.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Realak eta Athleticek hamargarren Euskal Herria Txapela jokatuko dute ostiral honetan
ZUZENEAN
Duela min.
Sestao Riverrek Terrassa jipoitu du (4-1) eta Errege Kopa jokatuko du
ZUZENEAN
Duela min.
San Mamesek ez du 2028ko Emakumezkoen Txapeldunen Ligako finala hartuko, eta Lyongo Parc Olympiquen jokatuko da
ZUZENEAN
Duela min.
Euskal Herria Txapelak omenaldia egingo dio Mikel Etxarriri
ZUZENEAN
Duela min.
Bayernek eta Manchester Unitedek garaipena lortu dute eta Erromak berdinketa Txapeldunen Ligako estreinakoan
ZUZENEAN
Duela min.
Euskal Herriko Txapela finala, Reala-Athletic, urriaren 2an Anoetan
ZUZENEAN
Duela min.
PSGk eta Bartzelonak nagusitasunez abiatu dute Txapeldunen Liga
ZUZENEAN
Duela min.
Bizkerrek agur esan dio Erregina Kopari
ZUZENEAN
Duela min.
Manchester Cityk, Aston Villak eta Betisek etxetik kanpo irabaziz ekin diote Txapeldunen Ligari
Gehiago ikusi