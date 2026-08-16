EH KOPAKO FINALERDIAK
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Reala EH Kopako finalera, Eibarri penaltietan garaituta

Iragarkia
Ainhoa Marin
18:00 - 20:00

Ainhoa Marin gola ospatzen. Irudia: Real Sociedad Femenino

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realak Euskal Herria Kopako bigarren finalerdia irabazi du Eibarren aurka. 90 minutuetan 1-1 amaitu dute eta penaltietara jokatu dute finalerako txartela txuri-urdinek 4-1 garaituz. Athletic izango du aurkari donostiako taldeak.

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