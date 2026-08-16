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La Real a la final de EH Kopa tras derrotar al Eibar en los penaltis

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Ainhoa Marin
18:00 - 20:00

Ainhoa Marin celebrando el gol. Imagen: Real Sociedad Femenino

Euskaraz irakurri: Reala EH Kopako finalera, Eibarri penaltietan garaituta
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KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad ha ganado la segunda semifinal de la Euskal Herria Kopa ante el Eibar. En los 90 minutos han acabado 1-1 en el marcador, por lo que se han jugado el pase la final a penaltis. El equipo donostiarra ha ganado a las armeras por 4-1 proclamandose las segundas finalistas después del Athletic.

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