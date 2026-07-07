Queiroz, Aguirre eta Roberto Martinez dira Munduko Txapelketaren azken biktimak
Ghanako Futbol Federazioaren arabera, oraindik ez dute Queirozen uko formalik jaso, baina bere Instagrameko mezuak ez du zalantzarako tarterik uzten. Aguirreren kasuan, Mexiko Munduko Txapelketan zuzentzeko akordioa zuen. Azkenik, Roberto Martinezi lortutako emaitza txarrak kalte egindio. Portugaleko Futbol Federazioak ez zuen espero final-zortzirenetan galtzea.
Nazioarteko futboleko hiru entrenatzaile ospetsuk, Carlos Queiroz portugaldarrak, Ghanako hautatzaileak; Javier Aguirre mexikarrak, bere herrialdeko selekzioko teknikariak; eta Roberto Martinez espainiarrak, Portugalgo entrenatzaileak, 11ra igo dute Estatu Batuetako, Mexikoko eta Kanadako Munduko Txapelketan 'eroritako' entrenatzaileen kopurua.
Carlos Queirozek, Real Madrileko entrenatzaile ohiak, azken orduetan esan die agur Ghanako zaleei Instagrameko bere kontuan, bere selekzioak larunbat honetan Kolonbiaren aurka 1-0 galdu eta gero. Queiroz iragan apirilean kontratatu zuen Ghanak Munduko Txapelketan parte hartzeari lotutako iraupen laburreko akordio batekin eta, Ghanako Futbol Federazioak adierazi duen arren ez duela oraindik teknikariaren uko formalik jaso, bere mezuak ez du zalantza izpirik uzten.
Javier Aguirreren kasuan, Mexikorekin zuen akordioa Munduko Txapelketa amatzearekin batera bukatzen zen. Izan ere, Mexikoko Federazioak Rafa Marquez Bartzelonako futbolari ohia iragarri zuen. Final-zortzirenetan Ingalaterraren aurka galdu ostean (2-3) eman zuen prentsaurrekoan, Aguirrek, Atletico Madril, Osasuna eta Mallorcako entrenatzaile ohiak, bere zikloaren amaiera berretsi zuen Mexikoko hautatzaile gisa, eta arrakastak opa zizkion Marquezi, bere egungo laguntzaileari.
Azkenik, Roberto Martinezek hitz politak esan zituen final-zortzirenetan Espainiaren aurka 0-1 galdu ondoren agur esateko. "Sekulako ondarea hartu dut nirekin. Dena 3 urte eta erdiz saiatu ginen. Ziklo baten amaiera da eta zilegi da Pedro Proença presidenteak beste bat aukeratu ahal izatea, eskerrak ematen dizkiot, baldintza guztiak eman baitzizkidaten", adierazi zuen Dallasen jokatutako partidaren osteko prentsaurrekoan.
Hona hemen selekzioen buru izaten jarraitzen ez duten entrenatzaileen zerrenda:
Sabri Lamouchi (Tunisia)
Steve Clarke (Eskozia)
Miroslav Koubek (Txekiar Errepublika)
Hong Myung-bo (Hego Korea)
Marcelo Bielsa (Uruguai)
Sebastian Beccacece (Ekuador)
Ronald Koeman (Herbehereak)
Julian Nagelsmann (Alemania)
Javier Aguirre (Mexiko)
Carlos Queiroz (Ghana).
Roberto Martínez (Portugal).
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