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Tres nombres ilustres, Queiroz, Aguirre y Roberto Martínez, elevan a 11 los técnicos “caídos” tras el Mundial

Según la Federación Ghanesa de Fútbol, aún no han recibido una renuncia formal de Carlos Queiroz, aunque su mensaje en Instagram no deja lugar a dudas. En el caso del 'Vasco' Aguirre, su cargo al frente del 'Tri' estaba supeditado a la participación de México en el Mundial. Por último, a Roberto Martínez le ha condenado el mal resultado obtenido. La Federación Portuguesa de Fútbol esperaba llegar más lejos que los octavos de final en la competición.

Carlos Queiroz
Carlos Queiroz, durante el Colombia-Ghana de dieciseisavos de final. Foto: EFE:
Euskaraz irakurri: Queiroz, Aguirre eta Roberto Martinez dira Munduko Txapelketaren azken biktimak
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

Tres ilustres del fútbol internacional, el portugués Carlos Queiroz, al frente de Ghana; el mexicano Javier Aguirre, como técnico de la selección de su país; y el español Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, elevan a 11 el número de entrenadores 'caídos' durante la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El luso, exentrenador del Real Madrid, se despidió en las últimas horas de los aficionados de Ghana en su cuenta de Instagram después de que su selección cayera este sábado por 1-0 ante Colombia en los dieciseisavos de final. Queiroz fue contratado el abril pasado con un acuerdo de corta duración vinculado a la participación de Ghana en el Mundial y, aunque la Federación Ghanesa de Fútbol aseguró que no ha recibido aún una renuncia formal del técnico, su mensaje no deja lugar a dudas.

En el caso del 'Vasco' Aguirre, su cargo al frente del 'Tri' estaba supeditado a la participación de México en el Mundial del que era coorganizador junto a Estados Unidos y Canadá, ya que la Federación Mexicana había anunciado al exfutbolista del Barcelona Rafa Márquez, como el técnico para el proceso rumbo al Mundial 2030. En su conferencia de prensa tras la derrota ante Inglaterra en octavos de final (2-3), este domingo, Aguirre, exentrenador del Atlético de Madrid, Osasuna y Mallorca, ratificó el fin de su ciclo como seleccionador de México y deseó éxitos a Márquez, su actual ayudante.

Por último, Roberto Martínez dedicó unas bonitas palabras para despedirse tras caer ante España por 0-1 en octavos de final. "Me llevo conmigo un legado increíble. Lo intentamos todo durante 3 años y medio. Es el fin de un ciclo y es legítimo que el presidente Pedro Proença, pueda elegir otro, le agradezco porque me dieron todas las condiciones", indicó en la conferencia de prensa posterior al partido disputado en Dallas.

La lista de entrenadores que no continúan al frente de sus selecciones es la siguiente:

Sabri Lamouchi (Túnez)

Steve Clarke (Escocia)

Miroslav Koubek (República Checa)

Hong Myung-bo (Corea del Sur)

Marcelo Bielsa (Uruguay)

Sebastián Beccacece (Ecuador)

Ronald Koeman (Países Bajos)

Julian Nagelsmann (Alemania)

Javier Aguirre (México)

Carlos Queiroz (Ghana).

Roberto Martínez (Portugal).

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