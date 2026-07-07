Tres nombres ilustres, Queiroz, Aguirre y Roberto Martínez, elevan a 11 los técnicos “caídos” tras el Mundial

Tres ilustres del fútbol internacional, el portugués Carlos Queiroz, al frente de Ghana; el mexicano Javier Aguirre, como técnico de la selección de su país; y el español Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, elevan a 11 el número de entrenadores 'caídos' durante la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El luso, exentrenador del Real Madrid, se despidió en las últimas horas de los aficionados de Ghana en su cuenta de Instagram después de que su selección cayera este sábado por 1-0 ante Colombia en los dieciseisavos de final. Queiroz fue contratado el abril pasado con un acuerdo de corta duración vinculado a la participación de Ghana en el Mundial y, aunque la Federación Ghanesa de Fútbol aseguró que no ha recibido aún una renuncia formal del técnico, su mensaje no deja lugar a dudas.