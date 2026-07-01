Bielsa, Koeman eta Beccacece aulkietako azken biktimak, Munduko Txapelketa honetan
"Amaiera hau, agur hau, oso mingarria da", onartu du Marcelo Bielsa Uruguaiko hautatzaileak, kargua utziko duela iragarri ostean. Ronald Koeman prestatzaile holandarrak ere jakinarazi du ez duela kontratua berrituko Marokoren aurka galdu ostean. Era berean, Sebastian Beccacece Ekuadorreko entrenatzaileak dimisioa eman du, Mexikoren kontrako porrotaren ondotik.
Marcelo Bielsa entrenatzaile argentinarrak gezurtatu egin du Fede Valverde Real Madrileko erdilariarekin arazoak izan dituela, eta kargua utziko duela iragarri du, AEBetako, Mexikoko eta Kanadako Munduko Txapelketako multzoen fasean Uruguai kanpoan geratu ondoren.
"Amaiera hau, agur hau, oso mingarria da. Nik nituen itxaropenengatik, eta oso gaizki bukatu zelako. Saiakeran jende asko izan dut aldamenean. Jokalariek gaitasun handia zuten. Futbolariek ez dute ezer egin, ez haiek zuzentzea galarazi didanik behintzat", esan du argentinarrak bere agurraren prentsaurrekoan.
Besteak beste, Leeds eta Athletic taldeetako entrenatzaile ohiak (70 urte) Uruguai zuzendu du Munduko Txapelketa honetan. Uruguaik Saudi Arabiaren eta Cabo Verderen aurka berdindu zuen, eta Luis de la Fuenteren Espainiaren aurka galdu zuen (0-1) azken partida.
Ronald Koeman entrenatzaile nederlandarrak ere jakinarazi dio Holandako Futbol Federazioari (KNVB) ez duela kontratua berrituko Herbehereetako hautatzaile gisa, bere taldea final-hamaseirenetan Munduko Txapelketatik kanporatu eta hurrengo egunean, Marokoren aurka penaltietan galdu ostean.
Koemanek selekzioaren X kontuaren bidez eman du erabakiaren berri, eta adierazi du ez dela "erabaki erraza" izan.
"Eskertuta nago, eta eskerrak eman nahi dizkiet nire bi aroetan selekzioko kide izan diren guztiei", azpimarratu du, besteak beste, Valentziako eta Bartzelonako entrenatzaile ohiak.
Era berean, Sebastian Beccacece Ekuadorreko hautatzaileak kargua utziko duela iragarri du, Mexikoren aurka 2-0 galdu ostean.
"Emaitzak dira balio dutenak, eta gaur familia zoragarri honi agur esan behar diot", adierazi du 45 urteko entrenatzaile argentinarrak, Mexikoren kontra Azteka futbol-zelaian galdu eta gero.
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