MUNDUKO TXAPELKETA

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Unai Simonek bere izena idatzi du Munduko Txapelketen historian, Walter Zengaren marka gaindituta

Murgiako atezainak marka lortu du gaur Austriaren aurkako partidan, 89 minutu jarraian bere atea hutsean utzi ondoren. Horrela, Walter Zenga italiarrak 1990eko Italiako Munduko Txapelketan ezarri zuen 517 minutuko langa gainditu du.

AMDEP7797. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 02/07/2026.- Unai Simón de España reacciona este jueves, en un partido por los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Austria en el estadio SoFi en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Lavandeira Jr

Unai Simon, Austriaren aurka, Munduko Txapelketako final-hamaseirenetan. Argazkia: EFE

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AGENTZIAK | EITB

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Unai Simon Athleticeko atezainak bere izena idatzi du gaur Munduko Txapelketen historian. Atezain arabarrak Austriaren aurka Walter Zenga italiarrak orain arte zuen marka gainditu du, eta Munduko Kopako historian golik jaso gabe denbora gehien eman duen atezaina da.

Murgiako atezainak gaur 89 minutu jarraian igaro dituenean golik jaso gabe hautsi du marka. Zengak 1990eko Italiako Munduko Txapelketan ezarri zuen 517 minutuko langa gainditu du atezain zuri-gorriak.

Atezain italiarrak bost partida osorik eman zituen golik jaso gabe. Argentinak eten zuen italiarraren bolada ona, finalerdiko 67. minutuan gola sartuta.

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