MUNDUKO TXAPELKETA

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Harrera beroa egin diote Irango selekzioari Teherango aireportuan, nahiz eta multzoen fasea ez gainditu

Iragarkia
TEHRAN (IRAN(Islamic Republic Of)), 01/07/2026.- Amirhossein Hosseinzadeh (C) arrives with members of Iran's national soccer team following their participation in the 2026 FIFA World Cup at Mehr Abad Airport in Tehran, Iran, 01 July 2026. (Mundial de Fútbol, Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
18:00 - 20:00

Amirhossein Hosseinzadeh jokalaria, jende artean, Teherango aireportuan. Argazkia: EFE

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KIROLAK EITB

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Multzoen fasean txapelketatik kanpo geratu diren arren, zaleek euren jokalariek egindako ahalegina txalotzen jakin dute. Irango Federazioak FIFAren aurrean salatu ditu Munduko Txapelketan izandako oztopo eta arazoak, baina FIFAk ez du erantzunik eman, eta ez dirudi egingo duenik.

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