Harrera beroa egin diote Irango selekzioari Teherango aireportuan, nahiz eta multzoen fasea ez gainditu
Multzoen fasean txapelketatik kanpo geratu diren arren, zaleek euren jokalariek egindako ahalegina txalotzen jakin dute. Irango Federazioak FIFAren aurrean salatu ditu Munduko Txapelketan izandako oztopo eta arazoak, baina FIFAk ez du erantzunik eman, eta ez dirudi egingo duenik.
Zure interesekoa izan daiteke
2026ko Munduko futbol Txapelketako egutegia, emaitzak eta sailkapenak
Txapelketa ekainaren 11n hasiko da, eta Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon jokatuko dute, uztailaren 19ra bitartean.
Belgikak Senegal kanporatu du (3-2), eta AEBk Bosnia-Herzegovina (2-0), Munduko Txapelketako final hamaseirenetan
Sailkatzea lortu duten bi selekzioak nor baino nor gehiago arituko dira, datorren asteko astearteko goizaldean, final zortzirenetan. Belgikak luzapenean eskuratu du garaipena, 0-2ko emaitza berdinduta, eta AEBk argi menderatu du aurkaria.
Kanek Ingalaterra erreskatatu du Kongoren aurrean (2-1), eta Mexikoren aurka jokatuko du final-zortzirenetan
Cipengak aurretik jarri du Kongoko Errepublika Demokratikoa aurreneko minutuetan, eta Mpasi atezain afrikarrak geldiketa ugari egin ditu, baina Bayern Municheko aurrelariaren bi golek markagailua irauli dute partidako azken ordu laurdenean.
Bielsa, Koeman eta Beccacece aulkietako azken biktimak, Munduko Txapelketa honetan
"Amaiera hau, agur hau, oso mingarria da", onartu du Marcelo Bielsa Uruguairen hautatzaileak, kargua utziko duela iragarri ostean. Ronald Koeman prestatzaile holandarrak ere jakinarazi du ez duela kontratua berrituko Marokoren aurka galdu ostean. Era berean, Sebastian Beccacece Ekuadorren entrenatzaileak dimisioa eman du, Mexikoren kontrako porrotaren ondotik.
Frantziak eta Mexikok final-zortzirenetarako txartela lortu dute
Frantziako selekzioak Suediari irabazi dio (3-0) eta Paraguairen aurka jokatuko du final-zortzirenetan. Mexikok, bestalde, Ekuador menderatu du (2-0).
Haalanden eraginkortasunak erabaki du azken txanpan: Norvegia sailkatu da, Boli Kostari irabazita (1-2)
Antonio Nusa trebeak aurretik jarri ditu norvegiarrak atsedenaldira iritsi aurretik, baina Amad Diallok berdinketarako gola egin du 75. minutuan. Neurketa luzapenera zihoala zirudienean, Haaland agertu da, 86. minutuan, eta berdinketa desegin du.
Paraguai eta Maroko final-zortzirenetan, penaltietan irabazita
Paraguaiko selekzioak 3-4 garaitu zuen Alemania penaltietan; Marokoko taldeak, berriz, 2-3 irabazi zion Herbehereei, penaltietan baita ere.
Casemirok eta Martinellik Brasil berpiztu dute Japoniaren aurrean (2-1)
Japoniak historiarako balentria eskura izan du, Kaishu Sanok 30. minutuan markagailuan aurretik jarri ondoren, baina Brasilek, ikaragarri sufrituta, neurketa irauli du bigarren zatian.
Eustaquiok Kanada sailkatu du 93. minutuan, Hegoafrikari irabazita (0-1)
Garaipen horri esker, Kanada Munduko Txapelketako final-zortzirenetan izango da lehen aldiz. Maroko eta Herbehereen arteko norgehiagokako irabazlearen aurka jokatu beharko du.