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Unai Simon: “Munduko Txapelketa irabazteak ez du parekorik”

Iragarkia
Unai Simón, munduko kopako finalean
18:00 - 20:00
Unai Simon, Munduko Txapelketako finala irabazita
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Unai Simon Athleticeko atezainak nola sentitzen den adierazi du hedabideen aurrean, Munduko Txapelketa irabazi eta atezain onenaren Urrezko Eskularrua irabazi ondoren.

Unai Simon Munduko Futbol Txapelketa Futbola Athletic Club Futboleko beste lehiaketa batzuk

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AME773. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 18/07/2026.- Jugadores de Inglaterra celebran luego de recibir la medalla por el tercer lugar este sábado, tras enfrentar a Francia en el Mundial de la FIFA 2026 en el estadio Hard Rock en Miami (Estados Unidos). EFE/ Alberto Boal
18:00 - 20:00
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Ingalaterrak hirugarren postua lortu du Frantziaren aurka (4-6), eta Mbappek historia egin du Munduko Txapelketetan

Ingalaterrako selekzioak 6-4 menderatu du Frantzia 2026ko Munduko Txapelketako hirugarren postua erabakitzeko partidan. Kylian Mbappek bi gol sartu ditu, eta, horri esker, Munduko Txapelketen historiako goleatzailerik onena bihurtu da, guztira 22 golekin. Bestalde, Bukayo Sakak, hat-trick bat eginda, Thomas Tuchelen taldearen garaipena gidatu du.

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