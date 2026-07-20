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Lionel Scaloni, finalaren ostean: “Min ematen du gaur lehiatu ezin izanak”

Iragarkia
EAST RUTHERFORD (United States), 20/07/2026.- Argentina's head coach Lionel Scaloni reacts after losing the FIFA World Cup 2026 final match Spain against Argentina, in New Jersey, USA, 19 July 2026. (España) EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
18:00 - 20:00
Lionel Scaloni, prentsaurrekoan, finala galduta
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Lionel Scaloni Argentinako hautatzaileak Munduko Kopako finalean Espainiaren aurka jasotako porrota aztertu du, eta bere etorkizunaz ere mintzatu da.

Munduko Futbol Txapelketa Futbola Futboleko beste lehiaketa batzuk

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ingalaterrak hirugarren postua lortu du Frantziaren aurka (4-6), eta Mbappek historia egin du Munduko Txapelketetan

Ingalaterrako selekzioak 6-4 menderatu du Frantzia 2026ko Munduko Txapelketako hirugarren postua erabakitzeko partidan. Kylian Mbappek bi gol sartu ditu, eta, horri esker, Munduko Txapelketen historiako goleatzailerik onena bihurtu da, guztira 22 golekin. Bestalde, Bukayo Sakak, hat-trick bat eginda, Thomas Tuchelen taldearen garaipena gidatu du.

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