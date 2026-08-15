EH KOPAKO FINALERDIAK
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Athletic EH Kopako finalera, Alavesi 3-0 irabazita

Iragarkia
EH Kopa Athletic-Alaves
18:00 - 20:00
Athletic eta Alavesen arteko partida, EH Kopako finalerdia. Irudia: Athletic Club
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Athleticek 3-0 menderatu du Alaves Amurrion jokatu den Euskal Herria Kopako lehen finalerdian. Zugasti, Valero eta Benitoren golek finalean sartu dute talde zuri-gorria. Aurkaria Real Sociedad eta Eibarren artean erabakiko da, igandean, Azkoitian. 

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