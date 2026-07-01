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Bielsa, Koeman y Beccacece, las últimas víctimas de los banquillos en este Mundial

"Este cierre, esta despedida, es muy dolorosa”, ha reconocido el técnico argentino Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, tras anunciar su cese en el cargo. El entrenador holandés Ronald Koeman también ha comunicado que no renovará su contrato tras caer ante Marruecos. De la misma manera, el seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, ha anunciado su dimisión tras la derrota contra México.
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Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, y Ronald Koeman, preparador de Países Bajos. Foto: EFE / EITBKirolak
Euskaraz irakurri: Marcelo Bielsa, Ronald Koeman eta Sebastian Beccacecek ez dute Uruguaiko, Herbehereetako eta Ekuadorko hautatzaile gisa jarraituko
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

El técnico argentino Marcelo Bielsa ha desmentido que haya tenido problemas con el centrocampista del Real Madrid Fede Valverde y ha anunciado su cese en el cargo, tras expresar su frustración por la temprana eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

"Este cierre, esta despedida, es muy dolorosa. Por las ilusiones que yo me hice y lo mal que terminó. En el esfuerzo arrastré a mucha gente. Los jugadores han sido de una capacidad enorme. Los jugadores no hicieron nada que me haya impedido conducirlos", ha dicho El Loco en la rueda de prensa de su despedida, que ha durado una hora y 40 minutos.

El exentrenador, entre otros, del Leeds y Athletic, de 70 años, ha dirigido a Uruguay, que terminó tercero en el Grupo H de España, después de empatar contra Arabia Saudí y Cabo Verde y perder (0-1) frente a los pupilos de Luis de la Fuente en un partido en el que se emplearon con dureza.

El entrenador neerlandés Ronald Koeman también ha comunicado a la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) que no renovará su contrato como seleccionador de Países Bajos, una decisión que llega un día después de que el combinado 'Oranje' fuera eliminado del Mundial en los dieciseisavos de final tras perder en la tanda de penaltis contra Marruecos.

Koeman, que ha comunicado su decisión a través de la cuenta de 'X' de la 'Oranje', ha apuntado que no ha sido "una decisión fácil de tomar".

"Estoy agradecido y me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento por la dedicación mostrada por todos los que han formado parte de la 'Oranje' durante mis dos etapas como seleccionador", ha subrayado el extécnico de Valencia y FC Barcelona, entre otros. 

El neerlandés se ha mostrado crítico con la andadura de Países Bajos en el Mundial, la que ha catalogado como "decepcionante".

De la misma manera, el seleccionador de fútbol de Ecuador, Sebastián Beccacece, ha anunciado su dimisión del cargo tras la derrota (2-0) contra México y la eliminación en el encuentro de los dieciseisavos de final del Mundial de 2026, disputado en Ciudad de México.

"Los resultados son lo que cuentan, y hoy tengo que despedirme de una familia encantadora y maravillosa", ha declarado el técnico argentino, de 45 años, después de la derrota contra la coanfitriona México en el Estadio Azteca.

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