El técnico argentino Marcelo Bielsa ha desmentido que haya tenido problemas con el centrocampista del Real Madrid Fede Valverde y ha anunciado su cese en el cargo, tras expresar su frustración por la temprana eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

"Este cierre, esta despedida, es muy dolorosa. Por las ilusiones que yo me hice y lo mal que terminó. En el esfuerzo arrastré a mucha gente. Los jugadores han sido de una capacidad enorme. Los jugadores no hicieron nada que me haya impedido conducirlos", ha dicho El Loco en la rueda de prensa de su despedida, que ha durado una hora y 40 minutos.

El exentrenador, entre otros, del Leeds y Athletic, de 70 años, ha dirigido a Uruguay, que terminó tercero en el Grupo H de España, después de empatar contra Arabia Saudí y Cabo Verde y perder (0-1) frente a los pupilos de Luis de la Fuente en un partido en el que se emplearon con dureza.