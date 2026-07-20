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Unai Simon, 2026ko Munduko Txapelketako atezainik onena

Athletic Clubeko jokalariak Urrezko Eskularruaren saria jaso du, txapelketa osoan zehar gol bakarra jaso du eta.

El guardameta alavés, Unai Simón, recibe el galardón al mejor portero del Mundial de Estado Unidos, Méxco y Canadá Jose Breton / AFP7 / Europa Press 19/7/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Simon, Urrezko Eskularruaren garaikurrarekin. Argazkia: Europa Press
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A. A. L. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Unai Simon atezain arabarra (Murgia) izandatu dute Espainiak bereganatu duen 2026ko Munduko Txapelketako atezain onena.

Simon, zoriontsu jasotako golardoarekin. Argazkia: Europa Press

Athletic Clubeko jokalariak gol bakarra jaso du txapelketa osoan zehar (zortzi partida), Belgikaren aurka final-laurdenetan (2-1), hain zuzen ere. Orduko hartan, Charles De Ketelaere aurrelari belgikarrak sareetara bidali zuen area barrutik egindako burukada bat, Timothy Castagneren erdiraketa baliatuta.

Aipatutakoaz gain, Simonek beste marka bat ere eskuratu du Estatu Batuetan, Mexikon eta Kanadan jokatutako lehiaketan; izan ere, Munduko Txapelketetako historian golik jaso gabe denbora gehien (619 minutu) eman duen atezaina da. Ordura arte, Walter Zenga atezain italiarrak zuen marka (517 minutu) gainditu egin du murgiarrak.

Unai Simonek Walter Zengaren marka gainditu du Munduko Txapelketetan
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