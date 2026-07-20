Munduko Txapelketako golegilerik onenen zerrenda historikoa eta 2026ko Munduko Txapelketako goleatzailerik onenak
Munduko Txapelketa 1930ean jokatu zuen aurrenekoz, Uruguain. Ordutik, hainbat jokalari bikainek lortu dute golen bat sartzea Munduko Txapelketaren batean; baina… nortzuek egin dituzte golik gehien? Munduko Txapelketako golegilerik onenen zerrenda historikoan jaso dugu hori, bai eta 2026ko ekitaldian nortzuek sartu dituzten golik gehien ere.
Munduko futbol Txapelketa 1930ean jokatu zuten aurreneko aldiz, Uruguain. Lehen ekitaldi horretatik hona, hainbat jokalari bikainek lortu dute golen bat sartzea Munduko Txapelketaren batean; baina… nortzuek egin dituzte golik gehien…?
Munduko Txapelketako golegileak: zerrenda historikoa
Zerrenda horretan agertzen diren hainbat futbolari, halaber, 2026ko Munduko Txapelketan golik gehien sartu dituzten jokalarien zerrendan ere badaude.
2026ko Munduko Txapelketako 10 golegile onenen zerrenda
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