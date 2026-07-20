MUNDUKO TXAPELKETA

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Munduko Txapelketako golegilerik onenen zerrenda historikoa eta 2026ko Munduko Txapelketako goleatzailerik onenak

Munduko Txapelketa 1930ean jokatu zuen aurrenekoz, Uruguain. Ordutik, hainbat jokalari bikainek lortu dute golen bat sartzea Munduko Txapelketaren batean; baina… nortzuek egin dituzte golik gehien? Munduko Txapelketako golegilerik onenen zerrenda historikoan jaso dugu hori, bai eta 2026ko ekitaldian nortzuek sartu dituzten golik gehien ere. 

Kylian Mbappé frantziarra da Munduko Txapelketetako golegile nagusiena. Argazkia: Europa Press

Kylian Mbappé frantziarra da Munduko Txapelketetako golegile nagusiena. Argazkia: Europa Press

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Munduko futbol Txapelketa 1930ean jokatu zuten aurreneko aldiz, Uruguain. Lehen ekitaldi horretatik hona, hainbat jokalari bikainek lortu dute golen bat sartzea Munduko Txapelketaren batean; baina… nortzuek egin dituzte golik gehien…? 

Munduko Txapelketako golegileak: zerrenda historikoa

Zerrenda horretan agertzen diren hainbat futbolari, halaber, 2026ko Munduko Txapelketan golik gehien sartu dituzten jokalarien zerrendan ere badaude.

2026ko Munduko Txapelketako 10 golegile onenen zerrenda

Munduko Futbol Txapelketa Lionel Messi Mbappe Futbola Futboleko beste lehiaketa batzuk Cristiano Ronaldo Mikel Oyarzabal

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18:00 - 20:00
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Ingalaterrak hirugarren postua lortu du Frantziaren aurka (4-6), eta Mbappek historia egin du Munduko Txapelketetan

Ingalaterrako selekzioak 6-4 menderatu du Frantzia 2026ko Munduko Txapelketako hirugarren postua erabakitzeko partidan. Kylian Mbappek bi gol sartu ditu, eta, horri esker, Munduko Txapelketen historiako goleatzailerik onena bihurtu da, guztira 22 golekin. Bestalde, Bukayo Sakak, hat-trick bat eginda, Thomas Tuchelen taldearen garaipena gidatu du.

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