Ingalaterrak hirugarren postua lortu du Frantziaren aurka (4-6), eta Mbappek historia egin du Munduko Txapelketetan
Ingalaterrako selekzioak 6-4 menderatu du Frantzia 2026ko Munduko Txapelketako hirugarren postua erabakitzeko partidan. Kylian Mbappek bi gol sartu ditu, eta, horri esker, Munduko Txapelketen historiako goleatzailerik onena bihurtu da, guztira 22 golekin. Bestalde, Bukayo Sakak, hat-trick bat eginda, Thomas Tuchelen taldearen garaipena gidatu du.
Ingalaterrak garaipen handia lortu du 2026ko Munduko Txapelketan, Miamiko Hard Rock Stadiumean Frantziari 6-4 irabazita. Partida ikusgarri eta zoroa izan da, eta historiara igaroko da, bai jokoaren garapenagatik, bai protagonistek ezarritako errekorrengatik.
Thomas Tuchelek zuzentzen duen taldeak ia erabakita utzi du partida atsedenaldirako. Declan Ricek 3. minutuan ireki du markagailua, eta handik gutxira Ezri Konsak aldea handitu du korner baten ostean. Bukayo Sakak, lehen zatiko jokalaririk erabakigarrienak, beste bi gol sartu ditu, eta 0-4koa ezarri du markagailuan.
Frantziak, lehen zatian defentsan erabat gaindituta eta erreakzionatzeko gai izan gabe aritu ondoren, aurpegia erabat aldatu du atsedenaldiaren ostean. Didier Deschampsek hainbat aldaketa egin ditu, eta Ousmane Dembele zein Bradley Barcola zelairatu ditu.
Kylian Mbappe izan da susperraldiaren gidaria. Real Madrileko aurrelariak bi gol sartu ditu, eta, horiei esker, Lionel Messi gainditu du Munduko Txapelketen historiako goleatzailerik onena bihurtuta, 22 golekin. Bien bitartean, Bradley Barcolak ere gola egin du Mbapperen paseari esker, eta Frantziak 3 eta 4koa jarri du markagailuan.
Hala ere, Frantzia nagusi zenean eta berdinketa gertu zuenean, Ingalaterrak gola sartu du penalti puntutik. Sakak 3-5ekoa ezarri du eta frantziarren bultzada eten du, nahiz eta handik gutxira Dembelek aldeak murriztu dituen.
Azken unean, Jude Bellinghamek banakako jokaldi bikaina egin du 4-6koa sinatzeko, hirugarren postua Ingalaterrarentzat ziurtatuz eta, gainera, Munduko Txapelketaren edizio berean gol gehien sartu dituen jokalari ingelesa bihurtuz, zazpi golekin.
Frantzia dominarik gabe geratu den arren, Mbappe jardunaldiko izen handienetako bat izan da. Munduko Txapelketetako golegile historiko nagusia izateaz gain, aurrelari frantziarrak abantaila hartu du txapelketako Urrezko Botaren lehian, hamar golekin, Lionel Messik baino bi gol gehiagorekin. Lionel Messik, ordea, aukera izango du aldea murrizteko Espainiaren aurkako finalean.
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