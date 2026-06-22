Messi, Munduko Txapelketen historiako golegilerik onena
Austriaren aurkako partidan, 38. minutuan, sartutako golarekin golegilerik onena bihurtu da izar agentinarra. Dagoeneko 17 gol egin ditu Munduko Txapelketetan, Miroslav Klose alemaniarrak baino bat gehiago. 9. minutuan egin ahal izan du gola penalti puntutik, baina Messik huts egin du.
Lionel Messi, Austriaren aurkako partidako 38. minutuan lortutako golarekin, Munduko Txapelketetako historian golegilerik onena bihurtu da, 17 tantorekin, Miroslav Klose alemaniarrak baino bat gehiago sartuta.
Messik Klosek baino hiru gol gutxiagorekin hasi zuen 2026ko Munduko Txapelketa, baina hiru egin zizkion Aljeriari lehen jardunaldian, eta gol berri bat gehitu du Arlingtoneko AT&T estadioan, Alemaniako Munduko Txapelketan Serbia eta Montenegroren aurka lehendabizikoa sartu eta 20 urtera.
Lehenago, 9. minutuan, egin ahal izan du gola penalti puntutik, baina bere jaurtiketa Alexander Schlager atezain austriarraren ate barrura joan, zuzenean kanpora baizik.
Oraingoz 17 gol dira, Klosek baino bat gehiago, aurrelari alemaniarrak 2002ko, 2006ko, 2010eko eta 2014ko Munduko Txapelketetan 16 sartu baitzituen.
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