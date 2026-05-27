Final de la Conference League
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Un gol de Mateta rompe el sueño del Rayo de Iñigo Pérez y corona al Crystal Palace

El delantero francés ha aprovechado un balón repelido por Augusta Batalla en el área para decantar una final igualada, que ha frustrado el sueño continental de un Rayo que ha llegado más lejos que nunca en su historia.
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El momento del remate de Mateta a la red. Foto: EFE
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KIROLAK EITB

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El Rayo Vallecano, dirigido por Iñigo Pérez, técnico de la Txantrea, ha perdido (1-0) este miércoles con el Crystal Palace la primera final europea de su historia en el Red Bull Arena de Leipzig (Alemania), una Conference League que ha volado a Londres con el gol de Jean-Philippe Mateta en el minuto 51.

El conjunto del barrio obrero de Vallecas ha cedido ante un equipo inglés con el mismo objetivo de estrenar su palmarés internacional. Los jugadores del entrenador navarro Iñigo Pérez han sido un quiero y no puedo, serios en la primera mitad, con dos buenas ocasiones de Alemao y Unai López, pero algo por debajo de la intensidad londinense en la reanudación que trajo el gol.

Mateta ha aprovechado un balón repelido por Augusta Batalla en el área para decantar una final igualada, que ha frustrado el sueño continental de un Rayo que ha llegado más lejos que nunca en su historia.

Tras dos años y medio, y en su adiós al banquillo del Palace, Oliver Glasner ha llevado al club de Londres a su primer título europeo, como logró estrenar la vitrina doméstica con FA Cup y Community Shield.

De esta manera, en Leipzig, la ciudad alemana en la que está enterrado el músico Johan Sebastian Bach, el Rayo Vallecano ha hincado la rodilla y se ha quedado a un paso de la gloria. Aun así, ha salido por la puerta grande, con la dignidad intacta y el orgullo de clase en alto de su afición tras competir de tú a tú a un rival con 542 millones de presupuesto, cinco veces más que los 107 suyos.

El gol ha dejado noqueado al Rayo, que ha podido lamentar otro gol inmediatamente después. Yeremy Pino ha lanzado una falta desde la frontal que se ha estrellado primero en el poste derecho, después en el izquierdo y en la maraña defensiva Oscar Valentín, en su propia portería, también ha rozado el esférico en un palo.

Hasta el final el Rayo lo ha intentado de todas las maneras y, aunque sí ha dado sensación de peligro, no ha conseguido poner a prueba a Henderson, que ha vivido demasiado cómodo el último tramo de partido.

 

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