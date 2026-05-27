El Rayo Vallecano, dirigido por Iñigo Pérez, técnico de la Txantrea, ha perdido (1-0) este miércoles con el Crystal Palace la primera final europea de su historia en el Red Bull Arena de Leipzig (Alemania), una Conference League que ha volado a Londres con el gol de Jean-Philippe Mateta en el minuto 51.

El conjunto del barrio obrero de Vallecas ha cedido ante un equipo inglés con el mismo objetivo de estrenar su palmarés internacional. Los jugadores del entrenador navarro Iñigo Pérez han sido un quiero y no puedo, serios en la primera mitad, con dos buenas ocasiones de Alemao y Unai López, pero algo por debajo de la intensidad londinense en la reanudación que trajo el gol.

Mateta ha aprovechado un balón repelido por Augusta Batalla en el área para decantar una final igualada, que ha frustrado el sueño continental de un Rayo que ha llegado más lejos que nunca en su historia.

Tras dos años y medio, y en su adiós al banquillo del Palace, Oliver Glasner ha llevado al club de Londres a su primer título europeo, como logró estrenar la vitrina doméstica con FA Cup y Community Shield.