Final de Estambul
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El Aston Villa gana al Friburgo (0-3) y Emery conquista su quinta Europa League

El técnico de Hondarribia ha guiado a los villanos hacia la victoria en la final disputada en Estambul. El conjunto alemán no ha sido rival para el equipo inglés, que ha dominado de cabo a rabo el choque.
Emery-Aston-Villa-Europa-League-celebracion 20/5/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

El 'Dibu' Martínez, guardameta del Aston Villa, lleva hombros a Unai Emery durante la celebración del título. Foto: Europa Press

Euskaraz irakurri: Aston Villak 0-3 irabazi dio Friburgori finalean eta Emeryk bere bosgarren Europa Liga irabazi du
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Aston Villa inglés, entrenado por el técnico hondarribiarra Unai Emery, ha apabullado al Friburgo alemán en la final de la Europa Legue disputada esta noche en Estambul (0-3). De esta manera, el preparador guipuzcoano ha conquistado su quinta Europa League, tras las tres ganadas con el Sevilla y la conseguida con el Villarreal en 2014, 2015, 2016 y 2021.

Los goles de Youri Tielemans, Emi Buendía y Morgan Rogers han mandado la copa a Birmingham y ha rubricado el estatus de rey de la competición de Emery.

El equipo inglés no ganaba un campeonato desde 1996. Además, es el primer título europeo del Villa desde la Supercopa de Europa de 1982.

Si hace dos campañas devolvió a los de Birmingham a la Champions cuatro décadas después, la trayectoria de Emery ha dejado una muesca histórica en Estambul para ganarse la estatua en Villa Park.

El equipo inglés ha mostrado su mayor calidad, ha golpeado antes del descanso, ha vuelto a levantar un trofeo 30 años después de la Copa de la Liga de 1996 y ha olvidado las cuatro finales domésticas que perdió después.

Los zarpazos de Youri Tielemans y Emiliano Buendía han noqueado a un Fribugo que, desde el inicio, ha demostrado nervios, mal colocado, con pases imprecisos.

La pizarra del técnico de Hondarribia ha servido el 0-1 Tielemans, en un saque de esquina puesto en corto, y Buendía ha sacado un zurdazo a la escuadra para doblar la renta en el descuento. Sin cambios en la reanudación, los de Julian Schuster han seguido a merced de los ingleses, sin presencia en campo rival, hasta que el futbolista argentino ha desbordado en banda izquierda y ha puesto el balón del 0-3 de Morgan Rogers.

Con media hora, el técnico alemán ha movido banquillo, pero el Villa ha perdonado una goleada mayor. El equipo de Emery ha defendido igual de bien que ha atacado ante un Friburgo que ha estado muy lejos de ganar el primer título de su historia.

 

Emiliano Martínez, portero del Aston Villa

Me llevo muy bien con Emery. Es un ganador como yo. Le quiero muchísimo

El argentino Emiliano Dibu Martínez, portero del Aston Villa, ha afirmado que su técnico Unai Emery, es un "ganador" y "un enfermo por ganar partidos". "Le quiero mucho", ha reconocido el Dibu.

"Le conozco desde hace muchos años en el Arsenal y me llevo muy bien con él. Es un ganador como yo, un enfermo por ganar partidos. Le quiero muchísimo", ha dicho el arquero argentino en Movistar.

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