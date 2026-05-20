El equipo inglés ha mostrado su mayor calidad, ha golpeado antes del descanso, ha vuelto a levantar un trofeo 30 años después de la Copa de la Liga de 1996 y ha olvidado las cuatro finales domésticas que perdió después.

Los zarpazos de Youri Tielemans y Emiliano Buendía han noqueado a un Fribugo que, desde el inicio, ha demostrado nervios, mal colocado, con pases imprecisos.

La pizarra del técnico de Hondarribia ha servido el 0-1 Tielemans, en un saque de esquina puesto en corto, y Buendía ha sacado un zurdazo a la escuadra para doblar la renta en el descuento. Sin cambios en la reanudación, los de Julian Schuster han seguido a merced de los ingleses, sin presencia en campo rival, hasta que el futbolista argentino ha desbordado en banda izquierda y ha puesto el balón del 0-3 de Morgan Rogers.

Con media hora, el técnico alemán ha movido banquillo, pero el Villa ha perdonado una goleada mayor. El equipo de Emery ha defendido igual de bien que ha atacado ante un Friburgo que ha estado muy lejos de ganar el primer título de su historia.