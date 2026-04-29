Atleticok eta Arsenalek bana berdindu dute, penaltiak protagonista izan diren neurketan
Viktor Gyokeresek sartutako penalti batek aurreratu du Arsenal, baina Julian Alvarezek berdinketa ezarri du hamaika metroetatik. Epaileak ingelesen aldeko beste penalti bat adierazi du, baina VARak deituta, eta jokaldia berriz aztertu ondoren, bere erabakia atzera bota du.
Atleticok eta Arsenalek bana (1-1) berdindu dute Metropolitanon, Txapeldunen Ligako finalerdietako joaneko partidan.
Viktor Gyokeresek 44. minutuan sartutako penaltiak 0-1 aurreratu du Arsenal atsedenaldia baino lehen. 56. minutuan Julian Alvarezek beste penalti bat baliatu du banakoa egiteko. Whitek eskuarekin ukitu du baloia area barruan.
76. minutuan, Hanckok Eze zapaldu du area barruan, eta epaileak norgehiagokaren hirugarren penaltia adierazi du, baina VARak dituta, eta jokaldia monitorean berriz aztertu ondoren, bere erabakia atzera bota du.
PSGk abantaila txikia hartu du bi erraldoiren arteko historiarako lehian (5-4)
Luis Enriqueren taldeak hiru goleko errenta izan du neurketan zehar, baina Bavariako taldeak erreakzionatu egin du, eta kanporaketa zabalik utzi.
Bayernek Real Madril kanporatu du azken minutuetan, eta Arsenal distirarik gabe sailkatu da
Bavariako taldeak 6-4ko emaitza lortu du kanporaketan, Allianz Arenan jokatutako itzulerako partidan 4-3 irabazi ostean. Bestalde, Artetaren taldeak hutsean berdindu du, etxean, Sportingen aurka, eta joaneko partidan sartutako gol bakarrarekin nahikoa izan du sailkatzeko.
Atletico eta PSG, finalerdietara Bartzelona eta Liverpool kanporatuta, hurrenez hurren
Koltxoneroek 1-2 galdu dute Metropolitanon jokatu den final-laurdenetako itzulerako partidan, baina kanporaketa 3-2 irabazi dute. Bestalde, paristarrek talde ingelesa 0-2 hartu dute mendean, Anfielden, eta Luis Enriqueren jokalariek, egungo txapeldunek, hirugarren urtez jarraian jokatuko dituzte finalerdiak.
Atletico Madril eta PSG sailkapenean aurrera doaz, joaneko partidetan Bartzelonari eta Liverpooli irabazita
Koltxoneroek mendean hartu dute Barça Nou Campen (0-2 ), Alvarezen eta Solothen golei esker. Frantziako taldeak beste horrenbeste egin du Liverpoolen kontra (2-0), baina etxean, Parisen, Doueren eta Kvaratskheliaren golei esker.
Bayernek eta Arsenalek lehen kolpea eman dute etxetik kanpo, eta finalerdietara hurbildu dira
Alemaniako txapeldunak azken 25 urteetan lehen aldiz irabazi du Santiago Bernabeun (1-2), eta Ingalaterrako taldeak Lisboako Sporting mendean hartu du azken minutuetan (0-1).
Gennaro Gattusok Italiako hautatzaile kargua utzi du
Entrenatzaileak agur esan du ez duelako Italiako selekzioa Munduko Txapelketara sailkatzea lortu.
Peio Uralde: “Zalantzarik gabe, ni Realarekin joango naiz"
Hamabost egun falta dira Cartujako final handirako, eta 1987an Realak Atletico Madrilen aurka jokatutako finala ekarri dugu gogora. Peio Uralde Realean zein Atletico Madrilen aritutakoa da, eta ondo gogoan du Zaragozan jokatutako finala. Koltxoneroekin aritu zen orduan.
Italia Munduko Txapelketatik kanpo gelditu da; Bosnia-Herzegovina, Suedia, Turkia, Txekia, Kongoko Errepublika Demokratikoa eta Irak sailkatu egin dira
Italiako selekzioak Bosnia-Herzegovinaren aurka galdu du, penaltietan, eta, hirugarren aldiz jarraian, ez du sailkatzea lortu. Suediak Danimarka kanporatu du; Turkiak, Kosovo; Txekiak, Danimarka; Kongoko Errepublika Demokratikoak, Jamaika; eta Irakek, Bolivia.
Barçak, Bayernek eta Liverpoolek aurkariak jipoitu eta sailkapena lortu dute; Atleticok, ordea, gehiago sufritu du
Barçak jipoia eman dio Newcastleri (7-2) bigarren zatian, Alemaniako taldeak Atalanta 4-1 hartu du mendean, eta talde ingelesak 4-0 irabazi dio Galatasarayri.