TXAPELDUNEN LIGAKO FINALERDIAK

Atleticok eta Arsenalek bana berdindu dute, penaltiak protagonista izan diren neurketan

Viktor Gyokeresek sartutako penalti batek aurreratu du Arsenal, baina Julian Alvarezek berdinketa ezarri du hamaika metroetatik. Epaileak ingelesen aldeko beste penalti bat adierazi du, baina VARak deituta, eta jokaldia berriz aztertu ondoren, bere erabakia atzera bota du.

MADRID, 29/04/2026.- El defensa del Arsenal Ben White (3-d) comete penalti, durante el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones que Atlético de Madrid y Arsenal FC disputan este miércoles en el estadio Metropolitano. EFE/Kiko Huesca

Atletico Madrilen aldeko penaltia, Whitek baloia area barruan eskuarekin ukitu ondoren. Argazkia: EFE

Atleticok eta Arsenalek bana (1-1) berdindu dute Metropolitanon, Txapeldunen Ligako finalerdietako joaneko partidan.

Viktor Gyokeresek 44. minutuan sartutako penaltiak 0-1 aurreratu du Arsenal atsedenaldia baino lehen. 56. minutuan Julian Alvarezek beste penalti bat baliatu du banakoa egiteko. Whitek eskuarekin ukitu du baloia area barruan.

76. minutuan, Hanckok Eze zapaldu du area barruan, eta epaileak norgehiagokaren hirugarren penaltia adierazi du, baina VARak dituta, eta jokaldia monitorean berriz aztertu ondoren, bere erabakia atzera bota du.

 

