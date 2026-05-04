Bartzelonak Olympique Lyon izango du aurkari Txapeldunen Ligako finalean berriro ere
Talde kataluniarrak zazpigarren finala du. Azkenengo seiak jarraian jokatu ditu. Final handia Osloko (Norvegia) Ullevaal futbol-zelaian jokatuko da maiatzaren 23an, larunbata.
Bartzelonak Olympique Lyon izango du aurkari Txapeldunen Ligako finalean berriro ere, finalerdietan Bayern Munich 5-3 emaitzarekin garaitu ostean. Talde kataluniarrak zazpigarren finala du. Azkeneko seiak jarraian jokatu ditu. Partida Osloko Ullevaal futbol-zelaian (Norvegia) jokatuko da maiatzaren 23an, larunbata.
Bbi taldeen artean jokatuko den laugarren finala da, eta momentuz markagailu hori 2-1 dago frantziarren alde. Lyonek Txapeldunen Liga zortzi aldiz irabazi du. FC Bartzelonak, berriz, hirutan irabazi du txapelketa kontinental nagusia, azkenekoan Olympique Lyon garaitu zuten 2023-2024 denboraldian.
Neurketa berezia izango da Jonatan Giraldezentzako eta Ingrid Engenentzako, biak Olympique Lyonen daude gaur egun, bat entrenatzaile moduan eta bestea jokalari moduan, eta biek Bartzelonan hainbat urte eman zituzten. Bartzelonan eman zuten denboran hainbat garaipen garrantzitsu lortu zituzten, horien artean 2024ko Txapeldunen Liga, beraien gaur egungo taldearen aurka.
Atleticok eta Arsenalek bana berdindu dute, eta penaltiak izan dira neurketako protagonistak
Viktor Gyokeresek sartutako penalti batek aurreratu du Arsenal, baina Julian Alvarezek berdinketa ezarri du, hamaika metroetatik. Epaileak ingelesen aldeko beste penalti bat adierazi du, baina VARak deituta, eta jokaldia berriz aztertu ondoren, atzera bota du erabakia.
PSGk abantaila txikia hartu du bi erraldoiren arteko historiarako lehian (5-4)
Luis Enriqueren taldeak hiru goleko errenta izan du neurketan zehar, baina Bavariako taldeak erreakzionatu egin du, eta kanporaketa zabalik utzi.
Bayernek Real Madril kanporatu du azken minutuetan, eta Arsenal distirarik gabe sailkatu da
Bavariako taldeak 6-4ko emaitza lortu du kanporaketan, Allianz Arenan jokatutako itzulerako partidan 4-3 irabazi ostean. Bestalde, Artetaren taldeak hutsean berdindu du, etxean, Sportingen aurka, eta joaneko partidan sartutako gol bakarrarekin nahikoa izan du sailkatzeko.
Atletico eta PSG, finalerdietara Bartzelona eta Liverpool kanporatuta, hurrenez hurren
Koltxoneroek 1-2 galdu dute Metropolitanon jokatu den final-laurdenetako itzulerako partidan, baina kanporaketa 3-2 irabazi dute. Bestalde, paristarrek talde ingelesa 0-2 hartu dute mendean, Anfielden, eta Luis Enriqueren jokalariek, egungo txapeldunek, hirugarren urtez jarraian jokatuko dituzte finalerdiak.
Atletico Madril eta PSG sailkapenean aurrera doaz, joaneko partidetan Bartzelonari eta Liverpooli irabazita
Koltxoneroek mendean hartu dute Barça Nou Campen (0-2 ), Alvarezen eta Solothen golei esker. Frantziako taldeak beste horrenbeste egin du Liverpoolen kontra (2-0), baina etxean, Parisen, Doueren eta Kvaratskheliaren golei esker.
Bayernek eta Arsenalek lehen kolpea eman dute etxetik kanpo, eta finalerdietara hurbildu dira
Alemaniako txapeldunak azken 25 urteetan lehen aldiz irabazi du Santiago Bernabeun (1-2), eta Ingalaterrako taldeak Lisboako Sporting mendean hartu du azken minutuetan (0-1).
Gennaro Gattusok Italiako hautatzaile kargua utzi du
Entrenatzaileak agur esan du ez duelako Italiako selekzioa Munduko Txapelketara sailkatzea lortu.
Peio Uralde: “Zalantzarik gabe, ni Realarekin joango naiz"
Hamabost egun falta dira Cartujako final handirako, eta 1987an Realak Atletico Madrilen aurka jokatutako finala ekarri dugu gogora. Peio Uralde Realean zein Atletico Madrilen aritutakoa da, eta ondo gogoan du Zaragozan jokatutako finala. Koltxoneroekin aritu zen orduan.
Italia Munduko Txapelketatik kanpo gelditu da; Bosnia-Herzegovina, Suedia, Turkia, Txekia, Kongoko Errepublika Demokratikoa eta Irak sailkatu egin dira
Italiako selekzioak Bosnia-Herzegovinaren aurka galdu du, penaltietan, eta, hirugarren aldiz jarraian, ez du sailkatzea lortu. Suediak Danimarka kanporatu du; Turkiak, Kosovo; Txekiak, Danimarka; Kongoko Errepublika Demokratikoak, Jamaika; eta Irakek, Bolivia.