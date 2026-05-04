Bartzelonak Olympique Lyon izango du aurkari Txapeldunen Ligako finalean berriro ere

Talde kataluniarrak zazpigarren finala du. Azkenengo seiak jarraian jokatu ditu. Final handia Osloko (Norvegia) Ullevaal futbol-zelaian jokatuko da maiatzaren 23an, larunbata.

E. I. I. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Bartzelonak Olympique Lyon izango du aurkari Txapeldunen Ligako finalean berriro ere, finalerdietan Bayern Munich 5-3 emaitzarekin garaitu ostean. Talde kataluniarrak zazpigarren finala du. Azkeneko seiak jarraian jokatu ditu. Partida Osloko Ullevaal futbol-zelaian (Norvegia) jokatuko da maiatzaren 23an, larunbata.

Bbi taldeen artean jokatuko den laugarren finala da, eta momentuz markagailu hori 2-1 dago frantziarren alde. Lyonek Txapeldunen Liga zortzi aldiz irabazi du. FC Bartzelonak, berriz, hirutan irabazi du txapelketa kontinental nagusia, azkenekoan Olympique Lyon garaitu zuten 2023-2024 denboraldian.

Neurketa berezia izango da Jonatan Giraldezentzako eta Ingrid Engenentzako, biak Olympique Lyonen daude gaur egun, bat entrenatzaile moduan eta bestea jokalari moduan, eta biek Bartzelonan hainbat urte eman zituzten. Bartzelonan eman zuten denboran hainbat garaipen garrantzitsu lortu zituzten, horien artean 2024ko Txapeldunen Liga, beraien gaur egungo taldearen aurka.

