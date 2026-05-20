ITALIAKO GIROA-11. ETAPA

Narvaezek Mas gainditu du helmugan eta bere hirugarren etapa garaipena lortu du Chiavarin

Tropelarentzat lasaia izan den jardunaldi batean, txirrindulari garrantzitsuak zituen ihesaldi batek aurrera egin du, eta etapa garaipena Ekuadorreko eta Balearretako bi txirrindularien artean erabaki da. Narvaez Mas baino azkarragoa izan da azken metroetan.

Narvaezek bere hirugarren etapa garaipena ospatu du Chiavariko helmugan. Argazkia: EFE

E. L. H. | KIROLAK EITB

Jhonatan Narvaezek (UAE) Enric Mas (Movistar) gainditu du helmugan, eta aurretik ihesaldiko beste kide guztiak atzean utzi ondoren, eta gaur Porcari eta Chiavari artean jokatu den Italiako Giroko hamaikagarren etapa irabazi du, 195 kilometrokoa. Ekuadortarrak hirugarren etapa garaipena du aurtengo Giroan.

Hamabi txirrindularik osatu dute eguneko ihesaldia, tartean, Mas, Harper, Vlasov, Barguil, Narvaez eta Ulissi bezalako ziklista garrantzitsuek. Amaierarako 45 kilometro falta zirenean, hiru minutuko aldea zuten tropelarekiko. Zana, Van Eetvelt eta Scaroni erori egin dira, eta atzean geratu dira ihesaldian.

Filippo Zana, Christian Scaroni eta Lennert Van Eetvelt txirrindularien erorikoa

40 kilometro falta zirela, Vlasovek ihes egindakoen taldetik alde egin du, eta Narvaez eta Stuyven bere atzetik joan dira. Biek azkar harrapatu dute txirrindulari errusiarra. Handik gutxira, Colla dei Scioliko igoeran (5,7 km % 6,3ra), ihes egindakoak berriro ere elkartu egin dira, baina etapako indartsuenen lehen hautaketa eginda zegoen jadanik. Zortzi txirrindulari geratu dira lasterketaren buruan: Mas, Harper, Vlasov, Stuyven, Barguil, Crescioli, Narvaez eta Ulissi.

Ulissik hirugarren mailako azken mendate horren aldaparik gogorrenetan jo du erasoa, eta Crescioli, Stuyven eta Barguil jokoz kanpo utziz. Jardunaldiko azken zailtasunaren gailurrean bost txirrindulari baino ez ziren geratzen lasterketa-buruan. Hala ere, Crescioli berriro sartu da taldean, mendatearen jaitsieran.

Igoera labur batean, helmugatik gertu, Masek erasoa jo du, eta Narvaezek Balearretako txirrindulariarekin bat egin du. Biak batera iritsi dira helmugara eta ekuadortarra azkarragoa izan da, bere hirugarren etapa garaipena bilduz. Aurretik, laugarren eta zortzigarren etapak irabazi ditu.

UCI World Tour Txirrindularitza Italiako Giroa

