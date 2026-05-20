Narvaezek Mas gainditu du helmugan eta bere hirugarren etapa garaipena lortu du Chiavarin
Tropelarentzat lasaia izan den jardunaldi batean, txirrindulari garrantzitsuak zituen ihesaldi batek aurrera egin du, eta etapa garaipena Ekuadorreko eta Balearretako bi txirrindularien artean erabaki da. Narvaez Mas baino azkarragoa izan da azken metroetan.
Jhonatan Narvaezek (UAE) Enric Mas (Movistar) gainditu du helmugan, eta aurretik ihesaldiko beste kide guztiak atzean utzi ondoren, eta gaur Porcari eta Chiavari artean jokatu den Italiako Giroko hamaikagarren etapa irabazi du, 195 kilometrokoa. Ekuadortarrak hirugarren etapa garaipena du aurtengo Giroan.
Hamabi txirrindularik osatu dute eguneko ihesaldia, tartean, Mas, Harper, Vlasov, Barguil, Narvaez eta Ulissi bezalako ziklista garrantzitsuek. Amaierarako 45 kilometro falta zirenean, hiru minutuko aldea zuten tropelarekiko. Zana, Van Eetvelt eta Scaroni erori egin dira, eta atzean geratu dira ihesaldian.
40 kilometro falta zirela, Vlasovek ihes egindakoen taldetik alde egin du, eta Narvaez eta Stuyven bere atzetik joan dira. Biek azkar harrapatu dute txirrindulari errusiarra. Handik gutxira, Colla dei Scioliko igoeran (5,7 km % 6,3ra), ihes egindakoak berriro ere elkartu egin dira, baina etapako indartsuenen lehen hautaketa eginda zegoen jadanik. Zortzi txirrindulari geratu dira lasterketaren buruan: Mas, Harper, Vlasov, Stuyven, Barguil, Crescioli, Narvaez eta Ulissi.
Ulissik hirugarren mailako azken mendate horren aldaparik gogorrenetan jo du erasoa, eta Crescioli, Stuyven eta Barguil jokoz kanpo utziz. Jardunaldiko azken zailtasunaren gailurrean bost txirrindulari baino ez ziren geratzen lasterketa-buruan. Hala ere, Crescioli berriro sartu da taldean, mendatearen jaitsieran.
Igoera labur batean, helmugatik gertu, Masek erasoa jo du, eta Narvaezek Balearretako txirrindulariarekin bat egin du. Biak batera iritsi dira helmugara eta ekuadortarra azkarragoa izan da, bere hirugarren etapa garaipena bilduz. Aurretik, laugarren eta zortzigarren etapak irabazi ditu.
Filippo Zana, Christian Scaroni eta Lennert Van Eetvelt txirrindularien erorikoa, Giroko hamaikagarren etapan
Helmugarako 40 kilometro gelditzen zirela, jaitsiera batean, ihesaldian zebiltzan hiru ziklista horiek jausi egin dira. Hirurek jarraitu dute lasterketan, izandako kolpeak gorabehera.
Markel Beloki, 10. sailkapen nagusian: “Nire lehenengo erlojupeko luzea izan da, esperientzia berria niretzat"
Txirrindulari gasteiztarrak 17. egin du Italiako Giroaren 10. etapan, Filippo Ganna garailea 03:11ra zuela. Gainera, EF Education taldeko ziklista gaztea sailkapen nagusiko 10. postuan dabil, Afonso Eulalio liderra 04:16ra duela.
Filippo Gannak irabazi du Giroko erlojupekoa; Eulaliok lider jarraitzen du, Vingegaard bigarren dabil, eta Beloki, hamargarren
Netcompany INEOS taldeko txirrindulari italiarrak, erlojupekoetan espezialista bikaina bera, nagusitasun handiz gailendu da Massan; Jonas Vingegaardek ezin izan du maglia arrosa jantzi, Afonso Eulaliok bikain defendatu baitu, eta Markel Beloki sailkapen nagusiko hamargarren postura igo da.
