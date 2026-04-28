Txapeldunen Ligako finalerdiak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

PSGk abantaila txikia hartu du bi erraldoiren arteko historiarako lehian (5-4)

Luis Enriqueren taldeak hiru goleko errenta izan du neurketan zehar, baina Bavariako taldeak erreakzionatu egin du kanporaketa zabalik uzteko.

Luis Diazen errematea. Argazkia: EFE

author image

AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Paris Saint-Germainek abantaila txikia lortu du Txapeldunen Ligako finalerdietako joaneko partidan, Bayern Munichen aurka. Bi erraldoiren arteko historiarako lehia, azken markagailua 5-4koa izan da, eta dena irekita utzi du itzulerako norgehiagokari begira.

Luis Enriqueren taldeak hiru goleko errenta izan du partidan zehar. Kvaratskheliak eta Dembelek , bakoitzak, bi gol egin dituzte, eta Joao Nevesek beste bat, baina Bavariako taldeak erantzun bikaina eman du, Harry Kane, Michael Olise, Upamecano eta Luis Diazen golen bidez.

Parisen, giro paregabean, lehen 45 minutuak kalitate izugarrikoak izan dira, abagunez beteak. Lehen minutuetan talde alemaniarra izan da baloia bereganatu duena. Lehen ordu laurdena baino lehen, Matvei Safonovek baloia goleko marratik atera du, Joshua Kimmichek jaurtiketa desbideratuz.

Minutu pare bat geroago, Luis Diaz area barruan sartu da, eta, hanka une egokian luzatu du, baloiaren bila joan den Willian Pachok lurrera bota zezan. Epaileak penaltia adierazi du eta Harry Kanek, jaurtiketan, Errusiako atezaina engainatu du (17. min).

Luis Enriqueren jokalariak oraindik jota zeudela, Michael Olisek bigarren gola egiteko aukera ona izan du, baina Safonovekin topo egin du. Hala ere, PSG laster suspertu da, eta berdinketa lortzear egon da, baina Ousmane Dembelek Manuel Neuerren aurrean ez du asmatu.

Khvicha Kvaratskheliak, ordea, ez du hutsik egin, bakarkako jokaldi bikain batean, Josip Stanisic atzean utzi eta eskuadran jarri du baloia (24. min).

Frantziako taldearen minuturik onenak izan dira, eta bederatzi minutu geroago, Olisek beste aukera bat izan ostean, partidari buelta ematea lortu du, Dembelek kornerretik erdiraketa egin eta gero. Joao Nevesek sare barrura bidali du baloia (33. min).

Urrezko Baloia eta Desire Doue behin eta berriz saiatu dira. Hala ere, Musialak alemaniarren bigarren gola barkatu du partidaren lehen ordu erdia bete denean.

Talde jokaldi batean, alemaniarrek berdinketa jarri dute berriro markagailuan, Olisek egindako jaurtiketari esker. Etxeko atezainak ezin izan du ezer egin (41. min).

Partida atsedenaldira bidean zen, VARak, Carlos del Cerro Grande espainiarraren agindupean, Sandro Scharer epaile suitzarrari area barruan Alphonso Daviesen eskua egon zitekeela jakinarazi dionean. Penaltia berretsi ondoren, Dembelek 3-2koa ezarri du (45+5 min).

Eta lehen zatia eromena izan bada, bigarrenak are ezusteko gehiago zituen gordeta. Inspirazio handiko hiru minuturi esker Bayernentzat gaindiezina zirudien errenta eskuratu dute Luis Enriqueren jokalariek; frantziarren kontraeraso bikain batean, Kvaratskheliak Achraf Hakimiren pasea jaso du Neuer fusilatzeko (56. min). Ia jarraian, 59.ean, Dembelek 5-2koa egin du jaurtiketa bikain batekin.

Vincent Kompanyren taldeak ez du etsi, eta Dayot Upamecanoren bidez markagailuan berriz hurbildu da, Kimmichen erdiraketa zehatza aprobetxatuta (65. min). Hiru minutu geroago, Luis Diazek Kaneren pase luze bat jaso du, eta, Marquinhos eserita utzi ondoren, gola egin du. Epaileak VARari galdetu ostean jokaldia baliozkotu du.

Safonovek oraindik Jonathan Tahren berdinketa eragotzi behar izan du, eta Senny Mayuluk alemaniarren zutoinera bidali du baloia. Azken minutuan, Pachok Bavariako taldearen berdinketa eragotzi du berriro goleko marra gainean. Futbolari egindako benetako omenaldia izan da gaurko partida.

Futbola Futboleko beste lehiaketa batzuk Txapeldunen Liga

Gehiago ikusi
X
X