TXAPELDUNEN LIGAKO FINAL-LAURDENAK

Atletico eta PSG, finalerdietara Bartzelona eta Liverpool kanporatuta, hurrenez hurren

Koltxoneroek 1-2 galdu dute Metropolitanon jokatu den final-laurdenetako itzulerako partidan, baina kanporaketa 3-2 irabazi dute. Bestalde, paristarrek  talde ingelesa 0-2 hartu dute mendean, Anfielden, eta Luis Enriqueren jokalariek, egungo txapeldunek, hirugarren urtez jarraian jokatuko dituzte finalerdiak.

Atlético-de-Madrid-FCBarcelona-Champions-cuartos

Atletico Madrileko jokalariak, garaipena ospatzen. Argazkia: EFE

KIROLAK EITB

FC Bartzelonak 1-2 irabazi dio Atletico Madrili Metropolitanon, Txapeldunen Ligako final-laurdenetako itzulikoan, baina kanporaketa 3-2 amaitu da, eta txapelketako finalerdietarako sailkatu dira koltxoneroak. Kataluniako taldeak 10 jokalarirekin jokatu du 77. minututik, epaileak Eric Garcia egotzi duelako. 

Lamine Yamalek Bartzelona aurretik jarri du 4. minutuan. 24. minutuan Ferranek 0-2koa egin du, eta 31. minutuan Lookmanek 1-2koa sartu du.

55. minutuan Ferrani gol bat baliogabetu diote, jokoz kanpo egoteagatik, eta 77.ean epaileak Eric Garcia egotzi du Sorlothi falta egiteagatik, azken gizona zenean eta aurrelari norvegiarra Joan Garciaren atera zuzenean zihoanean.

Bestalde, PSGk, Ousmane Dembeleren bi golei esker, kanporaketa erabaki du Anfielden (0-2), eta hirugarren urtez jarraian Europako lau talde onenen artean dago.

Paristarrek, kontraerasoan askoz ere zorrotzagoak eta euren futbolean argudio gehiagorekin, joaneko markagailuari (2-0) eutsi diote eta Dembeleren bi golekin erabaki dute. Liverpool, aldiz, apirilean garaikurrik lortzeko aukerarik gabe geratu da, eta denboraldiko azken hilabete eta erdian datorren urteko Txapeldunen Ligarako sailkatzeko bakarrik lehiatuko da.       

Bigarren zatian, epaileak William Pachok Mac Allisterri egindako penaltia adierazi du. Hala ere, ekuadortarrak argentinarra aurretik eraman duela zirudien arren, VARak jokaldia aztertu du eta erabakia baliorik gabe utzi dute.

Gutxi geroago, kontraeraso batean, Urrezko Baloiak pazientzia izan du gelditzeko, Mac Allisterri izkin egiteko eta baloia Mamardashvilirengandik urrun jartzeko.

Akabera 92. minutuan iritsi da eta berriro kontraeraso batean. Dembelek, berriz ere, bigarren zutoinean sare barrura bidali du Barcolaren pase bikaina.

Atletico Madrilek 0-2 irabazi dio Bartzelonari eta PSGk 2-0 Liverpooli Txapeldunen Ligako final-laurdenetako joaneko partida
Zure interesekoa izan daiteke

