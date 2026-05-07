Aston Villa-Friburgo, final de la Europe League, y Rayo Vallecano-Crystal Palace, final de la Conference League

El Rayo Vallecano, bajo la batuta del técnico pamplonés Iñigo Pérez, que ha derrotado también en la vuelta al Estrasburgo, y el Crystal Palace, que ha confirmado su clasificación ante el Shakhtar Donetsk, disputarán el próximo 27 de mayo, miércoles, la final de la Conference League en la ciudad alemana de Leipzig.

La primera final europea de la historia del Rayo Vallecano, que buscará su primer título continental al igual que el Crystal Palace, que resume sus actuaciones en la presente edición de la Conference con ocho victorias, tres empates y tres derrotas, con 25 goles a favor y 12 en contra. El conjunto inglés fue décimo en la primera fase.