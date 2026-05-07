Aston Villa-Friburgo, final de la Europe League, y Rayo Vallecano-Crystal Palace, final de la Conference League
El técnico navarro Iñigo Pérez ha metido al equipo de Vallecas, barrio obrero de Madrid, en su primera final europea tras eliminar al Estrasburgo francés en semifinales. Por su parte, el Aston Villa del guipuzcoano Unai Emery ha remontado su eliminatoria al Nottingham Forest.
El Rayo Vallecano, bajo la batuta del técnico pamplonés Iñigo Pérez, que ha derrotado también en la vuelta al Estrasburgo, y el Crystal Palace, que ha confirmado su clasificación ante el Shakhtar Donetsk, disputarán el próximo 27 de mayo, miércoles, la final de la Conference League en la ciudad alemana de Leipzig.
La primera final europea de la historia del Rayo Vallecano, que buscará su primer título continental al igual que el Crystal Palace, que resume sus actuaciones en la presente edición de la Conference con ocho victorias, tres empates y tres derrotas, con 25 goles a favor y 12 en contra. El conjunto inglés fue décimo en la primera fase.
El Rayo Vallecano, con un gol del brasileño Alemao a los 41 minutos, ha logrado este jueves la victoria frente al Estrasburgo, en el partido de vuelta de las semifinales. El equipo vallecano llegaba a este partido de vuelta con ventaja por la mínima tras vencer en Vallecas 1-0, también con gol de Alemao.
Sexta final para Emery
Por otro lado, Unai Emery lo ha vuelto a hacer. Su Aston Villa puede ganar su primera Europa League. Los de Birmingham, tras remontar la eliminatoria ante el Nottingham Forest (4-0), se enfrentará al Friburgo en Estambul con la posibilidad de que el técnico irundarra levante su quinta UEFA.
Emery sumará el próximo 20 de mayo su sexta final de su competición fetiche, donde, hasta la fecha, contabiliza cuatro títulos, tres con el Sevilla y uno con el Villarreal, y una sola final perdida, contra el Chelsea.
Después de perder 1-0 la ida en el City Ground, en un encuentro del que Emery salió muy enfadado con la actuación arbitral, su equipo le ha dado la vuelta en Villa Park y con una actuación sensacional de Emi Buendía, que se ha inventado un gol y ha marcado otro.
El Friburgo alemán, en superioridad numérica desde el minuto 7, también ha remontado este jueves al Braga, ha levantado el 2-1 de la ida y se ha impuesto por 3-1, con algunos tramos de sufrimiento al final, para clasificarse para la primera final continental de su historia.
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