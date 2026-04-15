Bayernek Real Madril kanporatu du azken minutuetan, eta Arsenal distirarik gabe sailkatu da
Bavariako taldeak 6-4ko emaitza lortu du kanporaketan, Allianz Arenan jokatutako itzulerako partidan 4-3 irabazi ostean. Bestalde, Artetaren taldeak hutsean berdindu du etxean Sportingen aurka, eta joaneko partidan sartutako gol bakarrarekin nahikoa izan du sailkatzeko.
Real Madrilek porrota jaso du gaur Bayern Munichen aurka 2025-26ko Txapeldunen Ligako final-laurdenetan. Allianz Arenan jokatutako itzuliko neurketan Bavariako taldeak garaipena lortu du (4-3). Kanporaketan 6-4ko emaitza izan da alemaniarren alde. Beraz, finalerdietarako txartela lortu du Alemaniako taldeak
Atsedenaldira 2-3 irabazten joan dira zuriak, baina bigarren zatiaren amaieran Luis Diazek eta Michael Olisek bi gol egin dituzte, Eduardo Camavingak txartel gorria ikusi eta minutu gutxira.
Horrela, merengeak kanporaketa berdinduta joan dira aldegeletara, Arda Gülerren (0-1ekoa, 38 segundora eta 1-2koa, ordu erdira) eta Kylian Mbapperen (2-3koa, 42. minutuan) golekin. Bayernen golak Harry Kanek eta Pavlovicek sartu dituzte lehen zati horretan.
Talde alemaniarrak Paris Saint Germain izango du aurkari finalerdietan.
Bestalde, Arsenalek Sporting Portugal kanporatu du (0-0) etxean, joaneko 0-1ekoaren ostean, eta Atletico Madrilen aurkaria izango da finalerdietan. Joaneko partida apirilaren 29an jokatuko da, asteazkenean, Metropolitanon, eta itzulikoa maiatzaren 5ean, asteartean, Emirates futbol-zelaian.
Honenbestez, Arsenal, askoz gehiago merezi izan duen Sportingen kontra, Txapeldunen Ligako finalerdietan dago bigarren urtez jarraian.
Oso gutxirekin, Kai Havanzek joaneko partidako luzapenean sartutako gol bakarrari esker, txapelketan bizirik jarraitzea lortu du Mikel Arteta donostiarrak zuzendutako taldeak.
Munichen golak bata bestearen atzetik sartzen zituzten bitartean, Londresen, partida biak jarraitzen zituztenek, kirol bera ikusten ari ote ziren galdetzen zioten elkarri. Real Madrilek eta Bayern Munichek ikusleak dibertitzen zituzten bitartean, Arsenalek emaitzarekin espekulatzen zuen, eta Sportingek ate aurrean bere punteria falta ordaindu du. Talde portugaldarrak gutxienez luzapena behartzeko merituak egin ditu, baina ez du golik sartu eta ez du lortu.
