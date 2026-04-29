Champions League
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Atlético y Arsenal empatan de penalti en la ida de semifinales (1-1)

Un penalti anotado por Viktor Gyökeres ha adelantado al Arsenal, pero Julián Álvarez también desde los once metros ha hecho el empate. El árbitro ha pitado otro penalti a favor de los ingleses, pero avisado por el VAR y tras ver la acción en el monitor, ha rectificado.
MADRID, 29/04/2026.- El defensa del Arsenal Ben White (3-d) comete penalti, durante el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones que Atlético de Madrid y Arsenal FC disputan este miércoles en el estadio Metropolitano. EFE/Kiko Huesca

Penalti a favor del Atlético de Madrid por manos de White. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Atletico Madrilek eta Arsenalek bana berdindu dute Txapeldunen Ligako finalerdietako joaneko partida
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Atlético y Arsenal han empatado (1-1) en el Metropolitano en partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones.

Un penalti anotado por Viktor Gyökeres en el minuto 44 ha adelantado al Arsenal 0-1 al descanso. En el minuto 56, un penalti por manos de White ha sido anotado por Julián Álvarez, que ha puesto el 1-1.

En el minuto 76, Hancko ha pisado a Eze dentro del área y el árbitro ha pitado penalti, pero avisado por el VAR y tras ver la acción en el monitor, ha rectificado.

 

El PSG vence 5-4 al Bayern Munich en la ida de semifinales de la Champions League
Fútbol Otras competiciones de fútbol UEFA Champions League

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X