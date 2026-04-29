Atlético y Arsenal empatan de penalti en la ida de semifinales (1-1)
Atlético y Arsenal han empatado (1-1) en el Metropolitano en partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones.
Un penalti anotado por Viktor Gyökeres en el minuto 44 ha adelantado al Arsenal 0-1 al descanso. En el minuto 56, un penalti por manos de White ha sido anotado por Julián Álvarez, que ha puesto el 1-1.
En el minuto 76, Hancko ha pisado a Eze dentro del área y el árbitro ha pitado penalti, pero avisado por el VAR y tras ver la acción en el monitor, ha rectificado.
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Atlético y PSG, a semifinales tras apear a Barcelona y Liverpool, respectivamente
Los colchoneros han caído 1-2 en el partido de vuelta de cuartos disputado en el Metropolitano, pero la eliminatoria ha concluido 3-2 a su favor. Los parisinos han vuelto a ganar a los reds 0-2 en Anfield y los de Luis Enrique, actuales campeones, se meten en semifinales por tercer año consecutivo.
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