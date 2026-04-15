El Real Madrid ha caído eliminado este miércoles por el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones 2025-26, con un marcador global de 6-4 en el global tras el triunfo (4-3) de los bávaros en la vuelta disputada en el Allianz Arena, por lo que el conjunto alemán avanza a semifinales.

Tras una primera parte de locura en la que los blancos se han ido a los vestuarios ganando 2-3 en un 'toma y daca' constante, el equipo bávaro ha hecho dos goles, de Luis Díaz y Michael Olise, que apeaban al equipo merengue de la competición, rozando el 90' y solo unos minutos después de la expulsión de Eduardo Camavinga.

Los merengues han llegado al descanso y a ese instante con la eliminatoria igualada, con un triunfo parcial por 2-3, con los goles de Arda Güler, autor del 0-1 a los 38 segundos y del 1-2 a la media hora, y Kylian Mbappé, que ha anotado el 2-3 en el 42. Por el Bayern han marcado Harry Kane y Pavlovic en la primera parte del duelo en el Allianz Arena.

El conjunto alemán se enfrentará en semifinales al París Saint Germain.

Por su parte, el Arsenal, que ha eliminado al Sporting de Portugal con un 0-0 en casa tras el 0-1 de la ida fuera, será el rival del Atlético de Madrid en las semifinales, con la ida el miércoles 29 de abril en el Metropolitano y la vuelta el martes 5 de mayo en el estadio Emirates de Londres.

Así, el Arsenal, conforme con su racanería y ante un Sporting de Portugal que ha merecido mucho más, está en semifinales de la Champions por segunda temporada consecutiva.

Con muy poco, apenas un gol de Kai Havertz en el tiempo de descuento de la ida, se ha contentado para eliminar a los lisboetas y citarse en la semifinal contra el Atlético de Madrid.

Mientras en Múnich caían los goles como churros, en Londres, los que seguían ambos encuentros, se preguntaban si estaban presenciando el mismo deporte. Mientras Real Madrid y Bayern de Múnich, entretenían, el Arsenal especulaba y el Sporting pagaba su falta de puntería de cara a portería. Si esto fuera de justicia, los portugueses deberían haber, como mínimo, forzado la prórroga, pero este deporte no entiende de eso.