Atlético y PSG, a semifinales tras apear a Barcelona y Liverpool, respectivamente
El Barcelona, que ha jugado desde el minuto 77 con 10 jugadores por expulsión de Eric García, ha vencido 1-2 al Atlético de Madrid en el Metropolitano, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, por lo que la eliminatoria ha concluido 3-2 a favor de los colchoneros, clasificados para las semifinales de la competición.
Lamine Yamal ha adelantado al Barcelona en el minuto 4. En el minuto 24 Ferran ha hecho el 0-2 y en el 31 Lookman ha firmado el 1-2.
En el minuto 55 le ha sido anulado un tanto a Ferran por fuera de juego y en el 77 Eric García ha sido expulsado por una falta a Sorloth cuando era el último hombre y el delantero atlético enfilaba a Joan García. Ambas acciones han sido revisadas por el árbitro a instancias del VAR.
Por su parte, el PSG, con un doblete de Ousmane Dembelé después de un penalti anulado por el VAR al Liverpool, ha liquidado la eliminatoria en Anfield (0-2) y por tercer año consecutivo está entre los cuatro mejores equipos de Europa.
Los parisinos, mucho más incisivos a la contra y con muchos más argumentos en su fútbol, han sostenido el marcador de la ida (2-0), han sentenciado con dos tantos de Dembelé y han eliminado a un Liverpool que se queda sin opciones de título en abril y que competirá el último mes y medio de temporada solo por clasificarse para la Liga de Campeones del año que viene.
En la segunda mitad, el colegiado ha pitado un penalti de William Pacho sobre Mac Allister. Sin embargo, pese a que parecía que el ecuatoriano arrollaba al argentino, el VAR ha revisado la jugada y ha dejado sin efecto la pena máxima. Unos instantes después Dembelé asestó el golpe definitivo al equipo inglés.
A la contra, el Balón de Oro ha tenido la paciencia suficiente para pararse en la central, tumbar con un amago a Mac Allister y poner el balón lejos del alcance de Mamardashvili.
La puntilla ha llegado en el minuto 92 y otra vez al contraataque. Dembelé, de nuevo, remachando en el segundo palo un envío de Barcola.
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