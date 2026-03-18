Txapeldunen Liga
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Barçak, Bayernek eta Liverpoolek aurkariak jipoitu eta sailkapena lortu dute; Atleticok, ordea, gehiago sufritu du

Kataluniarrek jipoia eman diote Newcastleri (7-2) bigarren zatian, talde alemaniarrak 4-1 mendean hartu du Atalanta eta talde ingelesak 4-0 irabazi dio Galatasarayri hamar minututan.

Bayern Municheko jokalariak, Harry Kaneren gola ospatzen. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Bartzelonak Newcastle zigortu du (7-2) Spotify Camp Noun, bigarren zatian gol zaparrada batekin, eta Txapeldunen Ligako final-laurdenetarako txartela lortu du, kanporaketan 8-3ko emaitzarekin.

Raphinhak, Marc Bernalek eta Lamine Yamalek, penaltiz, blaugranen golak egin dituzte eta Anthony Elangak ingelesen biak. Horrela 3-2 bukatu da lehen zatia. Bigarren zatian, etxeko taldea Newcastlen gainetik pasa da Fermin Lopez, Raphinha eta Robert Lewandowskiren golekin.

Liverpoolek atsedenaldiaren ostean asmatu egin du, bigarren zatian aurrera egin du, eta hamar minututan erabakita utzi du kanporaketa. Final-laudenetan Paris Saint Germain izango du arerio, eta iazko txapelketan jasotako porrotaren mendekua bilatuko du frantziarren kontra.

Arne Sloten taldeak erritmo eta zehaztasun erakustaldia eman du bigarren zatian; izan ere, Galatasarayk lehen zatian talde ingelesari eutsi dio, Ugurcan Cakir atezainaren inspirazioari esker. Atezainak penalti bat gelditu dio Mohamed Salahri markagailua 1-0 baino ez zenean, baina atsedenaldiaren ondotik ezin izan du ingelesen uholdea eragotzi.

Allianz Arenan, berriz, Bayernek ondo kudeatu du joaneko partidako abantaila (1-6). Lehendabizi Harry Kanek abisua eman du eta ondoren Luis Diazek ordu laurdena pasata. Jarraian Kaneren beste jaurtiketa batek Giorgio Scalviniren ukondo batekin topo egin du. Epaileak penaltia adierazi du, eta hamaika metroetatik goleatzaile ingelesak ez du barkatu.

Atsedenaldiaren ondoren, Kane italiarren amesgaizto bihurtu da berriro. 54.ean 2-0ekoa sartu du, bi aurkari atzean utzi eta ezkerkada eskuadran jarriz, eta bi minutu beranduago taldekideen presioan lagundu du baloia lapurtzeko; Luis Diazek jokaldia bideratu du eta Lennart Karlek 3-0ekoa jarri du markagailuan, jaurtiketa gurutzatua eginez.

70.ean rolak trukatu dira, Karlek pase luzea eman dio Diazi. Diazek 4-0ekoa egin du baloia, atezainaren irteera aprobetxatuz, gainetik jarriz. Partidako azken txanpan, Lazar Samardzicek Atalantaren ohorearen gola egin du korner batean bigarren zutoinean, Mario Pasalicek buruz ukitutako baloia aprobetxatuz.

Bestalde, Atletico Madrilek asko sufritu du Tottenham Hotspur kanporatzeko. Talde ingelesak neurketa 3-2 irabazi arren, ezin izan du joaneko 5-2koa irauli. Koltxoneroek Bartzelonaren aurka jokatuko dituzte final-laurdenak.

Randal Kolo Muaniren eta Xavi Simonsen golek, azken horrek bi egin ditu, ez dute sailkapena lortzeko balio izan, Julian Alvarezek gol ikusgarria egin baitu, eta Hanckok buruz beste bat.

Txapeldunen Ligako final-zortzirenetako itzulerako partiden laburpena: Sporting-Bodo/Glimt (5-0), Chelsea-PSG (0-3), Real Madril-Manchester City (1-2) eta Arsenal- BayerLeverkuesen (2-0)
Txapeldunen Liga: Txapeldunen Ligako final-zortzirenetako joaneko partiden laburpena Galatasaray-Liverpool, Atalanta-Bayer Munich, Atletico Madril-Tottenham Hotspur eta Newcastle United-FC Bartzelona
Futbola Futboleko beste lehiaketa batzuk Txapeldunen Liga FC Bartzelona

Gehiago ikusi
X
X