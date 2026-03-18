Barça, Bayern y Liverpool se dan un festín para sellar su pase a cuartos, y el Atlético sufre, pero se clasifica
El Barcelona ha castigado al Newcastle (7-2) en el Spotify Camp Nou con una goleada cimentada en el segundo tiempo y ha sellado el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones con un 8-3 en el global de la eliminatoria.
Tras un primer tiempo igualado que terminó 3-2 con goles de los azulgranas Raphinha, Marc Bernal y Lamine Yamal, de penalti, y un doblete de Anthony Elanga, el conjunto local se dado un festín en el segundo con los tantos de Fermín López, Robert Lewandowski, en dos ocasiones, y Raphinha.
El Liverpool ha encontrado el acierto tras el descanso, se ha desmelenado en la segunda parte y ha resuelto en diez minutos el pase a los cuartos, en los que buscará la revancha con el París Saint Germain.
El conjunto de Arne Slot ha dado una exhibición de ritmo y precisión en la segunda mitad en la que ha desarbolado al Galatasaray, que ha resistido la primera parte, sostenido por la inspiración de su portero Ugurcan Cakir. El meta, que ha llegado a parar un penalti a Mohamed Salah cuando el marcador era de sólo 1-0, no ha podido taponar la avalancha de los reds.
Mientras, en el Allianz Arena, el Bayern ha gestionado bien su ventaja (1-6) de la ida en Bérgamo. Ha avisado de ello Harry Kane y más adelante Luis Díaz pasado el cuarto de hora, como preludio a otro tiro de Kane que se ha topado con un codo de Giorgio Scalvini dentro del área. Tras revisar la acción, el árbitro ha pitado penalti y Kane lo ha transformado en segunda instancia.
Después del descanso, y sin que los bergamascos hubieran inquietado, Kane ha vuelto a ser una pesadilla. En el 54' ha metido el 2-0, tras un recorte a dos rivales y que ha enlazado con un zurdazo a la escuadra, y dos minutos más tarde ha colaborado en la presión de sus compañeros para robar el balón; Luis Díaz ha canalizado la jugada y Lennart Karl ha acertado el 3-0 disparando cruzado.
En el 70' se han intercambiado los roles, pues Karl ha pasado en largo y raso para el desmarque a la carrera de Díaz, quien ha puesto el 4-0 picando ante la salida del guardameta. En el tramo final de partido, Lazar Samardzic ha marcado el gol del honor para la Atalanta en un córner, cabeceando en el segundo palo una prolongación previa de Mario Pasalic igualmente de cabeza.
Por su parte, el Atlético de Madrid ha sufrido para eliminar al Tottenham Hotspur, que, pese a ganar el partido por 3-2, no ha podido levantar el 5-2 de la ida y serán los rojiblancos los que disputen los cuartos de final contra el Barcelona.
Los goles de Randal Kolo Muani y Xavi Simons, por partida doble, anulados por un golazo de Julián Álvarez y un cabezazo de Hancko, no han suficientes para que los 'Spurs' lograran la machada y será el Atlético el que se mida al Barcelona en los cuartos.
Te puede interesar
La Confederación Africana de Fútbol da por perdida la final a Senegal y declara a Marruecos campeón de la Copa África
El Comité de Apelación de la entidad ha tomado esta decisión tras atender los recursos presentados por Marruecos.
El Sporting remonta y acaba con el sueño del Bodo, y PSG, Real Madrid y Arsenal sellan su pase a cuartos
Los portugueses han ganado 5-0 a los noruegos en Lisboa, poniendo fin a su hazaña europea. Los galos han ganado sin despeinarse al Chelsea por 0-3. Los blancos han evitado el intento de remontada del City con un doblete de Vinícius (1-2), y el Arsenal ha sentenciado al Leverkusen en casa (2-0).
Real Madrid, Bodo/Glimt y PSG encarrilan sus eliminatorias de octavos
Los merengues han goleado al Manchester City en el Bernabeu (3-0), el conjunto noruego a noqueado también por 3-0 al Sporting de Portugal y el equipo francés ha ganado 5-2 al Chelsea en el Parque de los Príncipes. Bayer Leverkusen y Arsenal, por su parte, han empatado 1-1.
Bayern Munich y Atlético golean, el Galatasaray se adelanta y Newcastle y Barcelona firman tablas
El conjunto turco ha sorprendido al Liverpool (1-0) en el inicio de su eliminatoria, el bávaro ha arrasado a la Atalanta en Bérgamo (1-6), los colchoneros han goleado por 5-2 al Tottenham Hotspur y los cules han conseguido salvar un empate (1-1) ante las urracas en St James' Park.
Cuatro décadas han pasado del último Atlético de Madrid-Real Sociedad en la final copera
Aquella final se disputó el 27 de junio de 1987 en La Romareda, en la que venció la Real Sociedad de John Toshack en la tanda de penaltis.
Resumen del Real Sociedad-Athletic, partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey
La Real Sociedad ha ganado 1-0 al Athletic en el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey. El equipo txuri-urdin ya tenía un gol de ventaja desde el partido de ida, por lo que ha logrado el pase al Sevilla por 2 a 0. Aquí el resumen del último encuentro.
La Real, a la final tras apear al Athletic en un vibrante derbi copero en Anoeta (1-0)
La Real Sociedad se medirá al Atlético de Madrid en la final que se disputará el próximo 18 de abril en el estadio de La Cartuja de Sevilla. El conjunto txuri-urdin se ha impuesto por 1-0 a los rojiblancos en Anoeta tras transformar Oyarzabal un penalti en los minutos finales.
GALERÍA DE FOTOS: Las mejores imágenes de la semifinal de Copa entre Real Sociedad y Athletic
La Real Sociedad y el Athletic Club han disputado el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey de la temporada 2025-2026. Aquí se pueden ver algunas de las imágenes del derbi vasco copero.
Los autobuses de la Real Sociedad y del Athletic reciben un espectacular último apoyo de sus aficiones, antes del derbi
En los prolegómenos del decisivo partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, las aficiones de la Real Sociedad y del Athletic han acompañado a sus jugadores, camino de Anoeta.