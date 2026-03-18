El Barcelona ha castigado al Newcastle (7-2) en el Spotify Camp Nou con una goleada cimentada en el segundo tiempo y ha sellado el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones con un 8-3 en el global de la eliminatoria.

Tras un primer tiempo igualado que terminó 3-2 con goles de los azulgranas Raphinha, Marc Bernal y Lamine Yamal, de penalti, y un doblete de Anthony Elanga, el conjunto local se dado un festín en el segundo con los tantos de Fermín López, Robert Lewandowski, en dos ocasiones, y Raphinha.

El Liverpool ha encontrado el acierto tras el descanso, se ha desmelenado en la segunda parte y ha resuelto en diez minutos el pase a los cuartos, en los que buscará la revancha con el París Saint Germain.

El conjunto de Arne Slot ha dado una exhibición de ritmo y precisión en la segunda mitad en la que ha desarbolado al Galatasaray, que ha resistido la primera parte, sostenido por la inspiración de su portero Ugurcan Cakir. El meta, que ha llegado a parar un penalti a Mohamed Salah cuando el marcador era de sólo 1-0, no ha podido taponar la avalancha de los reds.