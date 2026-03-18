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Barça, Bayern y Liverpool se dan un festín para sellar su pase a cuartos, y el Atlético sufre, pero se clasifica

Los catalanes han castigado al Newcastle (7-2) con una goleada cimentada en el segundo tiempo, el equipo alemán ha goleado también 4-1 a la Atalanta y el conjunto inglés ha avasallado (4-0) al Galatasaray en diez minutos.
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Los jugadores del Bayern Munich celebran un gol de Kane. Foto: EFE

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EITB

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El Barcelona ha castigado al Newcastle (7-2) en el Spotify Camp Nou con una goleada cimentada en el segundo tiempo y ha sellado el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones con un 8-3 en el global de la eliminatoria.

Tras un primer tiempo igualado que terminó 3-2 con goles de los azulgranas Raphinha, Marc Bernal y Lamine Yamal, de penalti, y un doblete de Anthony Elanga, el conjunto local se dado un festín en el segundo con los tantos de Fermín López, Robert Lewandowski, en dos ocasiones, y Raphinha.

El Liverpool ha encontrado el acierto tras el descanso, se ha desmelenado en la segunda parte y ha resuelto en diez minutos el pase a los cuartos, en los que buscará la revancha con el París Saint Germain.

El conjunto de Arne Slot ha dado una exhibición de ritmo y precisión en la segunda mitad en la que ha desarbolado al Galatasaray, que ha resistido la primera parte, sostenido por la inspiración de su portero Ugurcan Cakir. El meta, que ha llegado a parar un penalti a Mohamed Salah cuando el marcador era de sólo 1-0, no ha podido taponar la avalancha de los reds.

Mientras, en el Allianz Arena, el Bayern ha gestionado bien su ventaja (1-6) de la ida en Bérgamo. Ha avisado de ello Harry Kane y más adelante Luis Díaz pasado el cuarto de hora, como preludio a otro tiro de Kane que se ha topado con un codo de Giorgio Scalvini dentro del área. Tras revisar la acción, el árbitro ha pitado penalti y Kane lo ha transformado en segunda instancia.

Después del descanso, y sin que los bergamascos hubieran inquietado, Kane ha vuelto a ser una pesadilla. En el 54' ha metido el 2-0, tras un recorte a dos rivales y que ha enlazado con un zurdazo a la escuadra, y dos minutos más tarde ha colaborado en la presión de sus compañeros para robar el balón; Luis Díaz ha canalizado la jugada y Lennart Karl ha acertado el 3-0 disparando cruzado.

En el 70' se han intercambiado los roles, pues Karl ha pasado en largo y raso para el desmarque a la carrera de Díaz, quien ha puesto el 4-0 picando ante la salida del guardameta. En el tramo final de partido, Lazar Samardzic ha marcado el gol del honor para la Atalanta en un córner, cabeceando en el segundo palo una prolongación previa de Mario Pasalic igualmente de cabeza.

Por su parte, el Atlético de Madrid ha sufrido para eliminar al Tottenham Hotspur, que, pese a ganar el partido por 3-2, no ha podido levantar el 5-2 de la ida y serán los rojiblancos los que disputen los cuartos de final contra el Barcelona.

Los goles de Randal Kolo Muani y Xavi Simons, por partida doble, anulados por un golazo de Julián Álvarez y un cabezazo de Hancko, no han suficientes para que los 'Spurs' lograran la machada y será el Atlético el que se mida al Barcelona en los cuartos.

Resumen partidos de vuelta de octavos de la Champions League: Sporting-Bodo/Glimt (5-0), Chelsea-PSG (0-3), Real Madrid-Manchester City (1-2) y Arsenal- BayerLeverkuesen (2-0)
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