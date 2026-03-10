Bayernek eta Atleticok kanporaketa bideratu dute, eta Galatasarayk aurrea hartu du
Talde turkiarrak ezustean harrapatu du Liverpool (1-0) bere kanporaketaren hasieran, alemaniarrek Atalanta jipoitu dute Bergamon (1-6), koltxoneroek 5-2 irabazi diote Tottenhami eta Bartzelonak azken hatsean berdinketa (1-1) lortu du Newcastlen.
Galatasarayk ezustean harrapatu du Liverpool astearte honetan (1-0) Txapeldunen Ligako final-zortzirenetako kanporaketaren hasieran, Mario Leminaren gol bakarti batek Arne Sloten taldea Anfielden markagailua iraultzera behartuko duen joaneko partidan.
Ligako fasean gertatu zitzaien bezala - irailean emaitza bera lortu zutenean-, ingelesek Istanbulgo 'infernuan' amore eman dute berriro. Florian Wirtz Liverpooleko erdilariak aukera argi bat alferrik galdu du hasiera zirraragarri batean, baina Ingalaterrako taldeak garesti ordaindu du bere defentsaren ahultasuna.
Aldiz, Bayern Munichek ia behin betiko pausoa eman du final-laurdenetarako bidean, Atalantari Bergamoko New Balance Arenan 1-6 irabazi ostean. 25. minuturako talde alemaniarra 0-3 aurretik zen markagailuan, erakustaldia emanda .
Atletico Madrilek ere 5-2ko emaitzarekin jipoitu du Tottenham Hotspur. Julian Alvarezek madrildarrentzat bi gol egin ditu. Ingalaterrako taldeak atzealdean egindako hutsek neurketa hautsi dute. Antonin Kinsky ingelesen atezainak gau beltza bizi izan du Metropolitanon.
Bestalde, FC Bartzelonak azken hatsean berdinketa (1-1) salbatu du Newcastle Uniteden aurka St James 'Parken. Partida oso kaskarra izan da, eta Lamine Yamalek luzapenean sartutako penaltiak merezitako porrotetik salbatu ditu kataluniarrak.
Onena, zalantzarik gabe, emaitza izan da. 90+5ekoan Malick Thiawk penalti argia egin dio Dani Olmori, berdeguneratu berri zen eta jokaldi hori ozta-ozta egin du, baina erabakigarria izan da. Lamine Yamalek Raphinha konbentzitu du, biak desagertuta, Barçan bezala, partida osoan zehar, hamaika metroetatik huts ez egiteko eta Aaron Ramsdale engainatzeko berdinketa sinatzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
Lau hamarkada, azken Atletico Madril - Reala Kopako finaletik
Hitzordu hura 1987ko ekainaren 27an jokatu zuten La Romaredan, eta John Toshacken Reala nagusitu zen penaltietan.
Real-Athletic Errege Kopako finalaurreko itzulerako partidaren laburpena
Realak 1-0 irabazi dio Athletici Errege Kopako finalaurreko itzulerako partidan. Joanekoan gol bateko abantaila hartua zuen talde txuri-urdinak, hortaz, 2-0arekin lortu dute Sevillarako txartela. Hemen norgehiagokaren laburpena.
Reala, finalera Anoetan Athletic kanporatuta, Kopako derbi zirraragarrian (1-0)
Realak Atletico Madrilen aurka neurtuko ditu indarrak apirilaren 18an Sevillako Cartuja futbol-zelaian jokatuko den finalean. Txuri-urdinek 1-0 mendean hartu dute talde zuri-gorria, Oyarzabalek azken minutuetan penaltiz sartutako gol bati esker.
ARGAZKI-GALERIA: Reala-Athletic Kopako finalerdiak utzitako irudirik onenak
Realak eta Athleticek 2025-2026 denboraldiko Errege Kopako finalaurrekoaren itzuliko neurketa jokatu dute. Hemen daude ikusgai Kopako euskal derbiak utzitako irudi ederrenetako zenbait.
Realaren eta Athleticen autobusek zaleen azken animoak jaso dituzte, giro ikusgarrian, Anoetara bidean
Errege Kopako finalerdietako derbia erabakigarria hasteko ordu eta erdi gelditzen zirela, zale txuri-urdinek eta zuri-gorriek babes ikaragarria eman diete jokalariei.
Realaren eta Athleticen zaleak gogotsu eta itxaropentsu daude, gaueko hitzorduaren atarian
Realak eta Athleticek Errege Kopako finalerdietako itzuliko partida jokatuko dute gaur gauean Anoetan. Giro ederra dago bi taldeen zaleen artean.
Realak abantailaz ekingo dio kopako derbiaren bigarren neurketari, eta Athleticek kemenez egingo dio aurre Anoetako norgehiagokari
Ruperez, Odriozola eta Kubo ez daude jokatzeko moduan, baina Oskarsson bueltan izango du Matarazzok. Joanekoarekin alderatuta, Valverdek lau jokalari garrantzitsu sartu ditu deialdian, Vivian, Yuri, Berenguer eta Sancet, eta orduan zigortuta zegoen Paredes ere bai.
Atletico Madril izango da Realaren edo Athleticen aurkaria Sevillako finalean
Bartzelonak joaneko partidako desabantaila murriztu du hiru golekin (3-0), baina luzapena behartzeko laugarrena falta izan zaio.
Reala-Athletic partida, Errege Kopako finalaurrekoetako itzulikoa, zuzenean
Ez galdu asteazken honetan, martxoak 4, Errege Kopako finalerdietako itzuliko partida, Realak eta Athleticek jokatuko dutena, ETB1en, kirolakeitb.eus-en eta ETB ONen. 20:30etik aurrera "Koparen Bila" programa hasiko da. Ondoren, bi taldeen arteko norgehiagoka emango da eta, amaitutakoan, partidu osteko saio berezian partida aztertuko da.