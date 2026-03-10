Txapeldunen Liga: final-zortzirenak
Bayernek eta Atleticok kanporaketa bideratu dute, eta Galatasarayk aurrea hartu du

Talde turkiarrak ezustean harrapatu du Liverpool (1-0) bere kanporaketaren hasieran, alemaniarrek Atalanta jipoitu dute Bergamon (1-6), koltxoneroek 5-2 irabazi diote Tottenhami eta Bartzelonak azken hatsean berdinketa (1-1) lortu du Newcastlen.

Atletico-de-Madrid-Tottenham-Hotspur-octavos-Champions

Atletico Madrilek 5-2 jipoitu du Tottenham Metropolitanon. Argazkia: Europa Press

Galatasarayk ezustean harrapatu du Liverpool astearte honetan (1-0) Txapeldunen Ligako final-zortzirenetako kanporaketaren hasieran, Mario Leminaren gol bakarti batek Arne Sloten taldea Anfielden markagailua iraultzera behartuko duen joaneko partidan.

Ligako fasean gertatu zitzaien bezala - irailean emaitza bera lortu zutenean-, ingelesek Istanbulgo 'infernuan' amore eman dute berriro. Florian Wirtz Liverpooleko erdilariak aukera argi bat alferrik galdu du hasiera zirraragarri batean, baina Ingalaterrako taldeak garesti ordaindu du bere defentsaren ahultasuna.

Aldiz, Bayern Munichek ia behin betiko pausoa eman du final-laurdenetarako bidean, Atalantari Bergamoko New Balance Arenan 1-6 irabazi ostean. 25. minuturako talde alemaniarra 0-3 aurretik zen markagailuan, erakustaldia emanda .

Atletico Madrilek ere 5-2ko emaitzarekin jipoitu du Tottenham Hotspur. Julian Alvarezek madrildarrentzat bi gol egin ditu. Ingalaterrako taldeak atzealdean egindako hutsek neurketa hautsi dute. Antonin Kinsky ingelesen atezainak gau beltza bizi izan du Metropolitanon.

Bestalde, FC Bartzelonak azken hatsean berdinketa (1-1) salbatu du Newcastle Uniteden aurka St James 'Parken. Partida oso kaskarra izan da, eta Lamine Yamalek luzapenean sartutako penaltiak merezitako porrotetik salbatu ditu kataluniarrak.

Onena, zalantzarik gabe, emaitza izan da. 90+5ekoan Malick Thiawk penalti argia egin dio Dani Olmori, berdeguneratu berri zen eta jokaldi hori ozta-ozta egin du, baina erabakigarria izan da. Lamine Yamalek Raphinha konbentzitu du, biak desagertuta, Barçan bezala, partida osoan zehar, hamaika metroetatik huts ez egiteko eta Aaron Ramsdale engainatzeko berdinketa sinatzeko.

