Sagardui eta Gaminde, Nafarroako Irekiko txapeldunak
Alize Sagardui goizuetarrak eta Enara Gaminde laukiztarrak irabazi dute Nafarroako Irekia, Ainhoa Ruiz de Infante otxandiarra eta Itxaso Erasun zizurkildarra 22-20 menderatuta.
Alize Sagardui eta Enara Gaminde dira 2026ko Emakume Master Cupeko Nafarroako Irekiko txapeldunak. Goizuetako aurrelaria eta Laukizko atzelaria nagusi izan dira Ainhoa Ruiz de Infante Otxandioko aurrelariaren eta Itxaso Erasun Zizurkilgo atzelariaren aurka Iruñeko Labrit pilotaleku berrituan jokatutako final gogor eta lehiatuan, 22-20 gailenduta.
Sagardui eta Gaminde, egungo binakako txapeldunak, faborito nagusi gisa iritsi dira finalera, txapelketan zehar partida guztiak irabazi baitituzte, eta ez dute hutsik egin.
Urdinek hasiera ona eman diote partidari, lehengo 4 tantoak eskuratu baitituzte Ruiz de Infantek eta Erasunek helburua lortu dute hasierako tantoetan, Gaminderi bere jokoa egiten utzi gabe. Urdinen estrategia argia izan da: pilota asko mugitzea eta altuera gutxi ematea.
Gorrien aginte makila Laukizko atzelariak hartu du, bikotearen sama bere gain hartuta, eta markagailua 5-5 parekatu eta gero, gorriak aurretik jarri dira 7-5, 7 eta 1eko partziala lortuta.
Laukizko atzelaria partidan sartu eta martxa zuzena jarrita, gorriek markagailuan aldentzea lortu dute: 11-5.
Bikote urdinak, baina, hortzak estutu ditu eta tanto bat egin du (11-6). Hala ere, ez du sakea baliatu markagailuan aldea murrizteko, Gaminderen nagusitasuna erabatekoa izan baita, eta gorriek aldea handitu dute (15-6).
Bikote urdinaren erreakzioa etorri da orduan, sakea berreskuratu eta 2 tanto jarraian eginda (15-8). Urdinek ez dute amore eman nahi izan, eta markagailuan 4 tantora hurbildu dira (16-12).
Ruiz de Infantek eta Erasunek, baina, ez dute gorrien nagusitasuna hausterik lortu, eta Laukizko atzelariak eta Goizuetako aurrelariak 6 tantoko aldea jarri dute markagailuan (19-13).
Gorriek finala bideratuta zutela zirudienean, urdinak behetik gora etorri dira, eta partidari buelta eman diote, markagailuko aldea 2 tantora murriztea lortu baitute (19-17).
Final gogor eta lehiatuan, partidaren bukaeran dena jokoan zegoela, edozer gerta zitekeen (21-19), eta urduritasuna zen nagusi. Urdinak tanto bakarrera jarri dira markagailuan (21-20), baina, azkenean, txapelak ez die ihes egin gorriei, eta Sagardui eta Gaminde 22-20 gailendu dira.
Finaleko tanto guztiak
0-1, 0-2. 0-3, 0-4, 1-4, 1-5, 2-5, 3-5, 4-5, 5-5, 6-5, 7-5, 8-5, 9-5, 10-5, 11-5, 11-6, 12-6, 13-6, 14-6, 15-6, 15-7, 15-8, 16-8. 16-9, 16-10, 16-11, 16-12, 17-12, 18-12, 18-13, 19-13. 19-14, 19-15, 19-16, 19-17, 20-17. 20-18, 21-18, 21-19, 21-20, 22-20.
