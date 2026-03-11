Txapeldunen Liga
Real Madrilek, Bodo/Glimtek eta PSGk final-zortzirenetako kanporaketak bideratu dituzte

Madrildarrek eta norvegiarrek Manchester City eta Sporting Portugal 3-0 jipoitu dituzte, hurrenez hurren, eta egungo txapeldunak 5-2 irabazi dio Chelseari Parisen. Bayer Leverkusenek eta Arsenalek, aldiz, bana berdindu dute.

Real-Madrid-Manchester-City-ida-octavos-champions

Real Madrilek aurrerapauso handia eman du Bernabeun, Manchester Cityri 3-0 irabazita. Argazkia: EFE

author image

AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Real Madrilek Manchester City jipoitu du asteazken honetan, Txapeldunen Ligako final-zortzirenetako joaneko partidan (3-0), Fede Valverde uruguaitarraren hiru golei esker, hirurak lehen zatian, 20., 37. eta 42. minutuetan.

Zurien errenta handiagoa izan zatekeen, baina Gianluigi Donnarumma italiarrak penalti bat gelditu dio Vinicius Junior brasildarrari 57. minutuan.

Bodo/Glimt ere final-laurdenetan sartzeko zorian da, Norvegian Sportingen aurka erakustaldia eman baitu. Norvegiarrek 3-0 irabazi dute Fet, Blomberg eta Hoghen golekin. Futbola sortzeko makina bat da talde norvegiarra, Artikoko ekosistema exotikoan berezko distira duen gozamena .

Bodo/Glimt taldeak aspaldi utzi zion bitxikeria izateari, eta orain Txapeldunen Ligako final-laurdenak oso gertu ditu. Orain arte Norvegiako talde bakar batek lortu du langa hori gainditzea: Rosenborgek 1997an, Juventusek kanporatu zuenean.

Parisen, Europako txapeldunaren fede hautsezinak, bere ezaugarri nagusiak, aldea egin du berriro. PSGk ia abantaila erabakigarria hartu du aurre egin dion Chelsearen aurka. Talde ingelesak sendotasun falta ordaindu du (5-2).

Azken ordu laurdenean, Kvaratskhelia ikaragarri batek PSGri gehiegizko abantaila eman dio zelaian ikusitakoa kontuan hartuz gero. Luis Enriqueren mutilek ez dute euren aurpegirik onena erakutsi, baina datorren astean Stamford Bridgen jokatuko dute errenta mamitsuarekin.

Bestalde, Bayer Leverkusenek eta Arsenalek bana (1-1) berdindu dute Alemanian. Robert Andrichek alemaniarren gola egin du 46. minutuan, eta Kai Havertzek, penaltiz, ingelesena 87. minutuan.

Bi golak geldikako jokaldietan egin dituzte -Andrichena burukada bat izan da korner batean-, taktikak markatutako partida batean.

