Champions League
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Real Madrid, Bodo/Glimt y PSG encarrilan sus eliminatorias de octavos

Los merengues han goleado al Manchester City en el Bernabeu (3-0), el conjunto noruego a noqueado también por 3-0 al Sporting de Portugal y el equipo francés ha ganado 5-2 al Chelsea en el Parque de los Príncipes. Bayer Leverkusen y Arsenal, por su parte, han empatado 1-1.
Real-Madrid-Manchester-City-ida-octavos-champions

El Real Madrid ha superado por 3-0 al Manchester City. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Txapeldunen Ligako final-zortzirenetako joaneko partiden laburpena: Real Madril-Manchester City, PSG-Chealsea, Bodo/Glimt-Sporting de Portugal eta Bayer Leverkusen-Arsenal
author image

AGENCIAS | EITB

Última actualización

El Real Madrid ha goleado este miércoles al Manchester City, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones (3-0), gracias a un triplete del uruguayo Fede Valverde, los tres en la primera mitad, en los minutos 20, 37 y 42.

Una renta para el Real Madrid que ha podido ser mayor, pero el italiano Gianluigi Donnarumma ha detenido un penalti al brasileño Vinícius Junior en el minuto 57.

El Bodo/Glimt también se ha colocado en la orilla de los cuartos de final de la Liga de Campeones con una exhibición frente al Sporting, derrotado 3-0 con goles de Fet, Blomberg y Hogh que han impulsado a un equipo que es una máquina de generar fútbol, una delicia que brilla con naturalidad en el ecosistema exótico del Ártico.

Hace tiempo que lo del Bodo/Glimt ha dejado de ser una curiosidad. Y ahora ya roza los cuartos de final en la Liga de Campeones, una barrera que sólo alcanzó un equipo noruego: el Rosenborg en 1997, cuando fue eliminado por el Juventus.

En París, la fe inquebrantable, el principal atributo del campeón de Europa, ha vuelto a marcar la diferencia para que el PSG se llevara una ventaja casi decisiva ante un Chelsea que le ha plantado cara, pero ha pecado de falta de contundencia.

Un último cuarto de hora desatado, con un Kvaratskhelia hambriento, ha acabado por dar al PSG una ventaja excesiva para lo que se había visto en el campo. Los de Luis Enrique no han mostrado su mejor cara, pero se plantarán la próxima semana en Stamford Bridge con una renta jugosa.

Por su parte, El Bayer Leverkusen y el Arsenal han empatado 1-1 con goles de Robert Andrich para el equipo alemán, en el minuto 46, y de Kai Havertz, de penalti, para los ingleses en el minuto 87 cuando el partido ya parecía iba a concluir con derrota del equipo inglés.

Los dos goles se han producido en situaciones a balón parado -el de Andrich ha sido un cabezazo en un córner- lo que refleja la tónica de un partido marcado por la táctica.

Champions League: Resumen partidos de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones Galatasaray-Liverpool, Atalanta-Bayer Munich, Atlético de Madrid-Tottenham Hotspur y Newcastle United-FC Barcelona
Fútbol Real Madrid Otras competiciones de fútbol UEFA Champions League

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X