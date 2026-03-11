El Real Madrid ha goleado este miércoles al Manchester City, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones (3-0), gracias a un triplete del uruguayo Fede Valverde, los tres en la primera mitad, en los minutos 20, 37 y 42.

Una renta para el Real Madrid que ha podido ser mayor, pero el italiano Gianluigi Donnarumma ha detenido un penalti al brasileño Vinícius Junior en el minuto 57.

El Bodo/Glimt también se ha colocado en la orilla de los cuartos de final de la Liga de Campeones con una exhibición frente al Sporting, derrotado 3-0 con goles de Fet, Blomberg y Hogh que han impulsado a un equipo que es una máquina de generar fútbol, una delicia que brilla con naturalidad en el ecosistema exótico del Ártico.

Hace tiempo que lo del Bodo/Glimt ha dejado de ser una curiosidad. Y ahora ya roza los cuartos de final en la Liga de Campeones, una barrera que sólo alcanzó un equipo noruego: el Rosenborg en 1997, cuando fue eliminado por el Juventus.