Real Madrid, Bodo/Glimt y PSG encarrilan sus eliminatorias de octavos
El Real Madrid ha goleado este miércoles al Manchester City, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones (3-0), gracias a un triplete del uruguayo Fede Valverde, los tres en la primera mitad, en los minutos 20, 37 y 42.
Una renta para el Real Madrid que ha podido ser mayor, pero el italiano Gianluigi Donnarumma ha detenido un penalti al brasileño Vinícius Junior en el minuto 57.
El Bodo/Glimt también se ha colocado en la orilla de los cuartos de final de la Liga de Campeones con una exhibición frente al Sporting, derrotado 3-0 con goles de Fet, Blomberg y Hogh que han impulsado a un equipo que es una máquina de generar fútbol, una delicia que brilla con naturalidad en el ecosistema exótico del Ártico.
Hace tiempo que lo del Bodo/Glimt ha dejado de ser una curiosidad. Y ahora ya roza los cuartos de final en la Liga de Campeones, una barrera que sólo alcanzó un equipo noruego: el Rosenborg en 1997, cuando fue eliminado por el Juventus.
En París, la fe inquebrantable, el principal atributo del campeón de Europa, ha vuelto a marcar la diferencia para que el PSG se llevara una ventaja casi decisiva ante un Chelsea que le ha plantado cara, pero ha pecado de falta de contundencia.
Un último cuarto de hora desatado, con un Kvaratskhelia hambriento, ha acabado por dar al PSG una ventaja excesiva para lo que se había visto en el campo. Los de Luis Enrique no han mostrado su mejor cara, pero se plantarán la próxima semana en Stamford Bridge con una renta jugosa.
Por su parte, El Bayer Leverkusen y el Arsenal han empatado 1-1 con goles de Robert Andrich para el equipo alemán, en el minuto 46, y de Kai Havertz, de penalti, para los ingleses en el minuto 87 cuando el partido ya parecía iba a concluir con derrota del equipo inglés.
Los dos goles se han producido en situaciones a balón parado -el de Andrich ha sido un cabezazo en un córner- lo que refleja la tónica de un partido marcado por la táctica.
Te puede interesar
Bayern Munich y Atlético golean, el Galatasaray se adelanta y Newcastle y Barcelona firman tablas
El conjunto turco ha sorprendido al Liverpool (1-0) en el inicio de su eliminatoria, el bávaro ha arrasado a la Atalanta en Bérgamo (1-6), los colchoneros han goleado por 5-2 al Tottenham Hotspur y los cules han conseguido salvar un empate (1-1) ante las urracas en St James' Park.
Cuatro décadas han pasado del último Atlético de Madrid-Real Sociedad en la final copera
Aquella final se disputó el 27 de junio de 1987 en La Romareda, en la que venció la Real Sociedad de John Toshack en la tanda de penaltis.
Resumen del Real Sociedad-Athletic, partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey
La Real Sociedad ha ganado 1-0 al Athletic en el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey. El equipo txuri-urdin ya tenía un gol de ventaja desde el partido de ida, por lo que ha logrado el pase al Sevilla por 2 a 0. Aquí el resumen del último encuentro.
La Real, a la final tras apear al Athletic en un vibrante derbi copero en Anoeta (1-0)
La Real Sociedad se medirá al Atlético de Madrid en la final que se disputará el próximo 18 de abril en el estadio de La Cartuja de Sevilla. El conjunto txuri-urdin se ha impuesto por 1-0 a los rojiblancos en Anoeta tras transformar Oyarzabal un penalti en los minutos finales.
GALERÍA DE FOTOS: Las mejores imágenes de la semifinal de Copa entre Real Sociedad y Athletic
La Real Sociedad y el Athletic Club han disputado el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey de la temporada 2025-2026. Aquí se pueden ver algunas de las imágenes del derbi vasco copero.
Los autobuses de la Real Sociedad y del Athletic reciben un espectacular último apoyo de sus aficiones, antes del derbi
En los prolegómenos del decisivo partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, las aficiones de la Real Sociedad y del Athletic han acompañado a sus jugadores, camino de Anoeta.
Las aficiones de la Real y del Athletic viven la cita de la noche con ganas y esperanza
Real Sociedad y Athletic disputan esta noche en Anoeta el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey El ambiente se palpa entre la afición de ambos equipos
La Real parte con ventaja en el segundo asalto del derbi copero, pero el Athletic promete pelea en Anoeta
Matarazzo no podrá contar con los lesionados Rupérez, Odriozola y Kubo, pero recupera a Óskarsson. Con respecto a la ida Valverde recupera a cuatro titulares como Vivian, Yuri, Berenguer y Sancet, además de al entonces sancionado Paredes.
El Atlético de Madrid será el rival de Real o Athletic en la final de Sevilla
El Barcelona ha recortado a la desventaja del partido de ida con tres tantos (3-0), pero se ha quedado a una diana de forzar la prórroga.