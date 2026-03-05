Lau hamarkada, azken Atletico Madril - Reala Kopako finaletik
Hitzordu hura 1987ko ekainaren 27an jokatu zuten La Romaredan, eta John Toshacken Reala nagusitu zen penaltietan.
Realak eta Atletico Madrilek 2025-26 Errege Kopako finala jokatuko dute datorren apirilaren 18an, 21:00etatik aurrera, Sevillan, La Cartuja futbol-zelaian. Elkarren aurka jokatuko duten Kopako bigarren finala izango da. Orain arte, behin izan dira aurrez aurre halako lehia batean, 1986-87 denboraldian, hain zuzen ere. Reala izan zen nagusi, bigarren Errege Kopa lortuta.
1987ko ekainaren 27an jokatu zuten final hura, La Romaredan (Zaragoza). John Toshackek entrenatzen zuen taldeak penaltietan garaitu zuten Atletico Madril (6-4). Norgehiagoka hartan, Madrilgo taldeak bi aldiz berdindu behar izan zuen markagailua partidan zehar.
Sevillako final hau bederatzigarrena izango da Matarazzoren gizonentzat, eta laugarren aldiz irabaz dezake Kopa. Azken aldiz han altxa zuten garaikurra.
Atletico Madrilek, ostera, 2012-13 sasoian jokatu zuen azkenekoz Kopako finala, orain dela 13 urte. Real Madril menderatu zuen egun hartan, Santiago Bernabeu futbol-zelaian. Apirilaren 18koa 20. finala izango da Simeoneren taldearentzat.
Real-Athletic Errege Kopako finalaurreko itzulerako partidaren laburpena
Realak 1-0 irabazi dio Athletici Errege Kopako finalaurreko itzulerako partidan. Joanekoan gol bateko abantaila hartua zuen talde txuri-urdinak, hortaz, 2-0arekin lortu dute Sevillarako txartela. Hemen norgehiagokaren laburpena.
Reala, finalera Anoetan Athletic kanporatuta, Kopako derbi zirraragarrian (1-0)
Realak Atletico Madrilen aurka neurtuko ditu indarrak apirilaren 18an Sevillako Cartuja futbol-zelaian jokatuko den finalean. Txuri-urdinek 1-0 mendean hartu dute talde zuri-gorria, Oyarzabalek azken minutuetan penaltiz sartutako gol bati esker.
ARGAZKI-GALERIA: Reala-Athletic Kopako finalerdiak utzitako irudirik onenak
Realak eta Athleticek 2025-2026 denboraldiko Errege Kopako finalaurrekoaren itzuliko neurketa jokatu dute. Hemen daude ikusgai Kopako euskal derbiak utzitako irudi ederrenetako zenbait.
Realaren eta Athleticen autobusek zaleen azken animoak jaso dituzte, giro ikusgarrian, Anoetara bidean
Errege Kopako finalerdietako derbia erabakigarria hasteko ordu eta erdi gelditzen zirela, zale txuri-urdinek eta zuri-gorriek babes ikaragarria eman diete jokalariei.
Realaren eta Athleticen zaleak gogotsu eta itxaropentsu daude, gaueko hitzorduaren atarian
Realak eta Athleticek Errege Kopako finalerdietako itzuliko partida jokatuko dute gaur gauean Anoetan. Giro ederra dago bi taldeen zaleen artean.
Realak abantailaz ekingo dio kopako derbiaren bigarren neurketari, eta Athleticek kemenez egingo dio aurre Anoetako norgehiagokari
Ruperez, Odriozola eta Kubo ez daude jokatzeko moduan, baina Oskarsson bueltan izango du Matarazzok. Joanekoarekin alderatuta, Valverdek lau jokalari garrantzitsu sartu ditu deialdian, Vivian, Yuri, Berenguer eta Sancet, eta orduan zigortuta zegoen Paredes ere bai.
Atletico Madril izango da Realaren edo Athleticen aurkaria Sevillako finalean
Bartzelonak joaneko partidako desabantaila murriztu du hiru golekin (3-0), baina luzapena behartzeko laugarrena falta izan zaio.
Reala-Athletic partida, Errege Kopako finalaurrekoetako itzulikoa, zuzenean
Ez galdu asteazken honetan, martxoak 4, Errege Kopako finalerdietako itzuliko partida, Realak eta Athleticek jokatuko dutena, ETB1en, kirolakeitb.eus-en eta ETB ONen. 20:30etik aurrera "Koparen Bila" programa hasiko da. Ondoren, bi taldeen arteko norgehiagoka emango da eta, amaitutakoan, partidu osteko saio berezian partida aztertuko da.
Real Madril-Manchester City, Newcastle-Barça eta Atletico-Tottenham, Txapeldunen Ligako final-zortzirenetan
Final-zortzirenetako joaneko neurketak martxoaren 10ean eta 11n jokatuko dira; itzulikoak, berriz, martxoaren 17an eta 18an.