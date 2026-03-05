Copa del Rey
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Cuatro décadas han pasado del último Atlético de Madrid-Real Sociedad en la final copera

Aquella final se disputó el 27 de junio de 1987 en La Romareda, en la que venció la Real Sociedad de John Toshack en la tanda de penaltis.
Los jugadores de la Real sobre el césped de Anoeta
Será la novena final de Copa del Rey para la Real Sociedad.
Euskaraz irakurri: Lau hamarkada igaro dira azken Atletico Madril-Reala partidatik kopako finalean
author image

AGENCIAS | EITB

Última actualización

La Real Sociedad y el Atlético de Madrid se verán las caras en la final de la Copa del Rey 2025-26, prevista para el sábado 18 de abril a las 21:00 horas en La Cartuja (Sevilla), reeditando un único precedente entre ambos equipos con el título copero en juego, que se remonta a la temporada 1986-87 cuando el equipo txuri-urdin levantó su segundo título copero.

Era 27 de junio de 1987 en La Romareda, donde el cuadro donostiarra dirigido por John Toshack se impuso en la tanda de penaltis (6-4) a los rojiblancos, que tuvieron que igualar el partido durante los 90 minutos hasta por dos ocasiones.

Esta nueva final en tierras sevillanas será la novena para el conjunto txuri-urdin, que buscará levantar su cuarto título de Copa en un estadio que le trae buenos recuerdos de su último trofeo al respecto.

El Atlético de Madrid, por su parte, pisará una final copera 13 años después. Y es que su última vez data de la temporada 2012-13, con el dulce recuerdo de levantar el trofeo en el Estadio Santiago Bernabéu y precisamente contra el Real Madrid. La del 18 de abril será la vigésima final de su historia. 

La Real Sociedad se clasifica para la final de la Copa del Rey tras eliminar al Athletic en un vibrante derbi en Anoeta
Copa del Rey Real Sociedad Otras competiciones de fútbol

Te puede interesar

Reala-Athletic, Errege Kopa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Sigue, en directo, el partido Real Sociedad-Athletic Club, duelo de vuelta de las semifinales de Copa

No te pierdas este miércoles, 4 de marzo, el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que enfrentará a la Real Sociedad y al Athletic Club, en ETB1, kirolakeitb.eus y ETB ON. A partir de las 20:30 horas comenzará el programa "Koparen Bila" con los detalles de la previa del encuentro. A continuación, se emitirá el duelo entre ambos equipos y, una vez finalizado el mismo, se analizará lo acontecido en el programa especial postpartido.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X