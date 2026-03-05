Cuatro décadas han pasado del último Atlético de Madrid-Real Sociedad en la final copera

La Real Sociedad y el Atlético de Madrid se verán las caras en la final de la Copa del Rey 2025-26, prevista para el sábado 18 de abril a las 21:00 horas en La Cartuja (Sevilla), reeditando un único precedente entre ambos equipos con el título copero en juego, que se remonta a la temporada 1986-87 cuando el equipo txuri-urdin levantó su segundo título copero.

Era 27 de junio de 1987 en La Romareda, donde el cuadro donostiarra dirigido por John Toshack se impuso en la tanda de penaltis (6-4) a los rojiblancos, que tuvieron que igualar el partido durante los 90 minutos hasta por dos ocasiones.



Esta nueva final en tierras sevillanas será la novena para el conjunto txuri-urdin, que buscará levantar su cuarto título de Copa en un estadio que le trae buenos recuerdos de su último trofeo al respecto.

El Atlético de Madrid, por su parte, pisará una final copera 13 años después. Y es que su última vez data de la temporada 2012-13, con el dulce recuerdo de levantar el trofeo en el Estadio Santiago Bernabéu y precisamente contra el Real Madrid. La del 18 de abril será la vigésima final de su historia.